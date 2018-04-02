الاكتئاب يعمق هموم مصابي التوحد وفرط النشاط

الشارقة 24 – رويترز:

تشير دراسة أميركية جديدة إلى أن الأطفال الذين يعانون من التوحد ولديهم أيضاً اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط المعروف اختصاراً باسم (إيه.دي.إتش.دي) تزيد لديهم احتمالات الإصابة بالقلق والاكتئاب مقارنة بأطفال مصابين بالتوحد فقط.

وفحص الباحثون بيانات 3319 طفلاً بين 16 و17 عاماً، وشخصت إصابتهم بالتوحد وكان 1503 أطفال منهم أو ما يمثل 45% مصابين أيضاً باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.

وخلص الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية "بيدياتركس"، إلى أنّ الأطفال المصابين بالاضطرابين تزيد لديهم احتمالات الإصابة بالاكتئاب والقلق بأكثر من النصف.

وقالت الدكتورة "إليزا جوردون ليبكين "وهي باحثة في معهد "كنيدي كريجر" وكلية الطب في جامعة "جون هوبكنز" في بالتيمور وكبيرة الباحثين في الدراسة أنّ "اضطراب القلق، وتقلب المزاج، شائع جداً لدى المصابين بالتوحد، لكنه أكثر شيوعاً لدى الأطفال، الذين يعانون أيضا من نقص الانتباه مع فرط النشاط".

وأضافت عبر البريد الإلكتروني "التعرف على أعراض اضطرابات القلق، والمزاج، ومعالجتهما، يمكن أن تحسن نوعية الحياة للمرضى، وأسرهم".

ويعاني طفل واحد من بين كل 68 طفلاً تقريباً، في الولايات المتحدة من التوحد، فيما يبلغ المعدل التقريبي للإصابة باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط طفلاً واحداً لكل 10 أطفال.

وذكر فريق الدراسة بأنّ "إيه.دي.إتش.دي" أكثر شيوعاً، لدى الأطفال المصابين بالتوحد، مقارنة بغيرهم، لكنّ الأبحاث، التي أجريت حتى الآن، لم تقدم صورة واضحة عن تأثير الإصابة بالاضطرابين على احتمالات الإصابة بمشكلات أخرى، سلوكية، أو نفسية، أو عقلية.

وأظهرت الدراسة الحالية أن الأطفال المصابين بالاضطرابين، زادت لديهم احتمالات الإصابة بالقلق، بمعدل 2.2 مرة، فيما زادت فرص الإصابة بالاكتئاب بمعدل 2.7، وزادت الاحتمالات أكثر مع التقدم في العمر.

لكن الدراسة، لم تكن مصممة خصيصا لإثبات صلة الإصابة التوحد ونقص الانتباه مع الإصابة بالاكتئاب أو القلق، لكنها تُلفت الانتباه إلى عدم إرجاع كل الأعراض إلى التوحد فحسب، ليتسنى التعامل معها بشكل أفضل.

وتوصي "جيرالدين داوسون"، مديرة مركز التوحد، والنمو العقلي بالمركز الطبي، في "جامعة ديوك في نورث كارولاينا"، والتي لم تكن مشاركة في الدراسة، آباء الأطفال المصابين بالتوحد الانتباه لأعراض القلق، وتقلب المزاج.

وأضافت عبر البريد الإلكتروني "يمكن للأدوية، وللتدخل السلوكي، مثل علاج السلوك الإدراكي، أن تكون مفيدة جداً للأطفال الذين يعانون من التوحد، ويصابون بالقلق، أو اضطرابات المزاج".