صرخة علمية: المضادات الحيوية... مدمرات للحياة

الشارقة 24 – أ ف ب:

زاد الاستهلاك العالمي للمضادات الحيوية، بنسبة 65 % بين العامين 2000 و2015، مدعوماً باستخدام متعاظم في دول متوسطة، ومنخفضة الدخل، إلا أنه، يشكل تهديداً للصحة العالمية على ما يؤكد باحثون.

ويُسجل الازدياد الأكبر، في الدول ذات الدخل المتوسط، والمنخفض، بحسب ما أظهرته الدراسة، التي نُشرت في المجلة الأميركية "بروسيدينغز أوف ذي ناشونال أكاديمي أوف ساينسز".

وذكر العلماء أن "إجمالي الاستهلاك العالمي للمضادات الحيوية في العام 2015، قُدر بـ 42,3 مليار "جرعة يومية محددة".

وأفاد فريق البحث، الذي تَرأسه علماء من جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور، ومركز "سنتر فور ديزيز دايناميكس، ايكونوميكس أند بوليسي" في العاصمة الأميركية، أن على الدول الاستثمار في العلاجات البديلة وفي التلقيح.

وأضاف "مع ارتفاع استهلاك المضادات الحيوية في العالم، ستتفاقم المشكلة المتعلقة بمقاومة المضادات الحيوية".

وأشار هؤلاء العلماء أن "مقاومة المضادات الحيوية بسبب الارتفاع في استهلاك هذه الأدوية، يشكل تهديداً صحياً عالمياً".

وأكدت الدراسة "كما هو الحال مع التغير المناخي، لا نعرف متى سنصل إلى منعطف، يصبح فيه العالم من دون مضادات حيوية فعالة".

وفي الدول الـ 76 التي شملتها الدراسة، ارتفع استهلاك ما يسمى "الجرعات اليومية المحددة" من 21,2 مليار في 2000 إلى 34,8 مليار في العام 2015.

وصرح إيلي كلاين الباحث في مركز "سنتر فور ديزيز دايناميكس، ايكونوميكس أند بوليسي" أحد معدي الدراسة، أن الارتفاع يعني "تحسنا في إمكانية الحصول على الأدوية الضرورية، في هذه الدول التي تعاني من أمراض كثيرة، إذ يمكن معالجتها بالمضادات الحيوية".

إلا أن كلاين حذر "مع حصول عدد متزايد من الدول على هذه الأدوية، فإن هذه المستويات سترتفع، مما سيؤدي إلى نسب أعلى من مقاومة المضادات الحيوية".

وتقدر مجموعة من الخبراء، شُكلت في المملكة المتحدة عام 2014، أن يكون العام 2016 قد شهد 700 ألف وفاة، ناجمة عن مقاومة المضادات الحيوية.

وقف الاستخدام المفرط

خلال السنوات 16 التي شملتها الدراسة، كانت الزيادة في استهلاك المضادات الحيوية هامشية في الدول الثلاث، التي تشهد أكبر استهلاك، وهي الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا.

إلا أن الصورة، كانت مختلفة في أماكن أخرى، ففي آسيا تضاعف استهلاك المضادات الحيوية في الهند، فيما ارتفع بنسبة 79% في الصين، و65% في باكستان.

وهذه الدول الثلاث هي أكبر مستخدم للمضادات الحيوية، بين البلدان ذات الدخل المتوسط، والمنخفض.

وتعاني بعض الدول، كذلك من نقص في المرافق الصحية، وإمكانيات متفاوتة في الحصول على اللقاحات، ونقص في المياه الصالحة للشرب، وهي ظروف تسمح بانتشار الأمراض المعدية، والمقاومة للمضادات الحيوية.

وأوصت الدراسة، بضرورة حصول "إعادة للنظر، وبشكل جذري، في السياسات الهادفة إلى خفض الاستهلاك، بما يشمل استثمارات كبيرة في تحسين النظافة، والمرافق الصحية، والتلقيح، والوصول إلى وسائل التشخيص، لمنع الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية، وخفض عبء الأمراض المعدية".

ويرى كلاين، أن التخلص من الاستخدام المفرط، يجب أن "يشكل الخطوة الأولى في كل بلد" نظراً إلى التوقعات المثيرة للقلق، بأن الاستهلاك قد يزيد بنسبة 200 % بحلول العام 2030.