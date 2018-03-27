وسائل التواصل الاجتماعي بريئة من تدني نتائج الطلاب

الشارقة 24 - د ب أ:

أظهرت دراسة حديثة، أجراها باحثون ألمان، ونشرت في دورية "إديوكيشنال سايكولوجي ريفيو"، المعنية بعلم النفس التربوي، أن القصص المخيفة حول تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على درجات الطلاب ليست في محلها.

وذكر ماركوس آبل، الباحث في علوم الاتصالات في جامعة فورتسبورج:"إن قصص الرعب، عن الآثار الكارثية، التي يفترض أنها تنجم عن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الأداء المدرسي، لا أساس لها من الصحة".

وأجرى آبل وزملاؤه الأكاديميون تقييماً لنتائج 59 دراسة منشورة، حول العلاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبين الدرجات، وخلصوا إلى أنه "عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مناسب، فإنها تساعد في تعزيز نتائج الطلاب".

فعلى سبيل المثال عندما يستخدم الطلاب وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات، حول واجباتهم الدراسية المنزلية، فإن هذا يؤدي إلى تعزيز الدرجات.

لكن محاولة إنجاز الواجبات الدراسية المنزلية، أثناء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نفس الوقت أي"تعدد المهام" لها تأثير سلبي طفيف.

ومن ناحية أخرى فإن كثافة الاستخدام هي عامل مهم.

ويميل أولئك، الذين يتابعون بشكل دائم "فيسبوك"، و"سنابشات"، و"إنستغرام"، وغيرها، من المواقع المشابهة إلى تراجع درجاتهم.

ومن الجوانب المثيرة للاهتمام في دراسة فورتسبورج، والتي بحثت، نحو 30 ألف حالة للفئة العمرية من 13 إلى 22 عاماً، أن الشباب لا يتعلمون أقل نتيجة لقضاء الوقت في استخدام هواتفهم الذكية.

ولكن ليس واضحاً، ما إذا كان الطلاب الأقل قدرة أكاديمياً يميلون إلى زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما إذا كان الاستخدام المكثف يؤدي إلى حصولهم على درجات أسوأ بصورة طفيفة.