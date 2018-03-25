دراسة أميركية: البدانة تقصر العمر

الشارقة 24 – رويترز:

ربطت دراسة جديدة بين البدانة وقصر العمر، مشيرة إلى أن أصحاب الوزن الزائد، يقضون سنوات أطول في المعاناة من أمراض القلب مقارنة بمن يتمتعون بأوزان صحية.

وفحص الباحثون بيانات أكثر من 190 ألف بالغ شملتهم 10 دراسات مختلفة، أجريت في الولايات المتحدة، على مدى العقود السبعة الماضية.

وعكف البحث على دراسة الوزن، وغيره من العوامل، التي يمكن أن تؤثر في خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفي بداية تلك الدراسات، لم يكن أي من المشاركين مريضاً بالقلب لكن 70% على الأقل من الرجال، ونحو 60% من النساء، من الذين تجاوزوا سن الأربعين، كانوا إما بدناء أو يعانون من الوزن الزائد.

وخلصت الدراسة، إلى أن مخاطر إصابة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عاماً بالجلطة، أو الأزمة القلبية، أو فشل وظائف القلب أو الوفاة لأسباب لها علاقة بالقلب، كانت أعلى بين أصحاب الوزن الزائد بنسبة 21% مقارنة بمن يتمتعون بوزن عادي.

وبالنسبة للنساء، أظهرت الدراسة أن مخاطر الإصابة بين صاحبات الوزن الزائد في المرحلة العمرية نفسها كانت أعلى بنسبة 32%.

أما إذا تخطى الأمر زيادة الوزن، ليدخل في إطار البدانة، فإن المخاطر تزيد بنسبة 67% عند الرجال و85% لدى النساء، مقارنة بمن لديهم أوزان عادية.

وتقول الدكتورة ساديا خان، من كلية فينبرج للطب بجامعة نورثوسترن في شيكاجو، وهي كبيرة الباحثين في الدراسة، "تظهر بياناتنا بوضوح، أن البدانة مرتبطة بعمر أقصر، وتوعك أشد بأمراض القلب، وسنوات أكثر من المعاناة منها".

وأضافت عبر البريد الإلكتروني "البدانة، أو الدهون الزائدة في الجسم، يمكن أن تزيد في حد ذاتها من خطر الإصابة بأمراض القلب إضافة إلى أنها تزيد من خطره أيضاً، إذ تسبب في ارتفاع ضغط الدم، والإصابة بالسكري، وارتفاع معدل الكوليسترول".

وأظهرت الدراسة التي نشرت في دورية "جاما كارديولوجي"، أن متوسط العمر، لم يختلف بين أصحاب الوزن الزائد، والعادي، لكنه تراجع 1.9 مقارنة بالبُدن و6 سنوات كاملة عند المقارنة بمن يعانون البدانة المفرطة.

وتبين أن متوسط العمر في حالات الوزن العادي، بين النساء كان أعلى 1.4 سنة، مقارنة بصاحبات الوزن الزائد، و3.4 سنة عن البدينات و6 سنوات بالمقارنة بصاحبات البدانة المفرطة.