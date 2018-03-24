"جينة دي بي آر 1" تحول الأنفلونزا إلى التهاب دماغ فتاك

الشارقة 24 – أ ف ب:





أعلن باحثون الخميس، أنهم اكتشفوا جينة، يمكن لتبدلاتها، أن تحول إصابة بسيطة بالأنفلونزا، إلى مرض فتاك هو التهاب الدماغ.

وأشار معهد "إيماجين" للبحوث الجينية في باريس، ضمن بيان إلى "التعرف على مرض جيني جديد يصيب المناعة".

وأضاف "هذا الأمر يُترجم عبر مستويات قصوى من الضعف، في مواجهة إصابات فيروسية تكون عادة بلا خطورة، مع إصابة محددة بدقة على مستوى جذع الدماغ".

الجينة المذكورة المسماة "دي بي آر 1"، تجعل الناس غير متساوين في مواجهة الفيروسات الشائعة في بيئتنا، مثل الأنفلونزا والنوروفيروس، "المسؤول عن التهاب المعدة والأمعاء"، و"اتش اس في 1"، "الهربس من النوع الأول".

وقد أظهر الباحثون في معهد "إيماجين" و"روكفيلر انستيتيوت" في نيويورك، أن سلسلة التغيرات لهذه الجينة، لدى أعداد قليلة من الأطفال، تعطل المناعة في وجه هذه الفيروسات، ولدى الأكثرية الساحقة من الأطفال، الدفاعات المناعية تجعل هذه الأمراض حميدة، لكن لدى آخرين، تؤدي الفيروسات إلى نوع خطير جداً من المضاعفات، هو التهاب الدماغ الفيروسي الحاد، حيث يصيب جذع الدماغ الذي يمثل "مركز العديد من الوظائف الحيوية ".

ولفت معهد "إيماجين" إلى أن "هذا التقدم سيسمح بتحسين التشخيص، وتقديم المشورة الجينية للعائلات والاعتناء بالمرضى الذين يظهرون مؤشرات لإصابة كهذه".

وسيكون لهذا الاكتشاف تطبيقات في مجال الطب.