2 % نسبة الحمل خارج الرحم في الإمارات

الشارقة 24:

أعلن مستشفى الإمارات أن نسبة الحمل خارج الرحم في البلدان المتقدمة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، تتراوح ما بين 1 و2 بين كل 100 ولادة، ولكن وفي حالة استعمال التقنيات أو الوسائل الإنجابية من قبل الأم، فقد ترتفع نسبة الخطر إلى نحو 4 %، في حين لا تتجاوز معدلات الوفاة الناتجة عن الحمل خارج الرحم في بلدان العالم المتقدم 0.1 وحتى 0.3 %.

ويحدث الحمل خارج الرحم عندما تنتقل البويضة المخصبة خارج الرحم، وتعلق في مكان آخر غير الرحم، وعادة ما يكون بقناة فالوب في 95 % من حالات الحمل خارج الرحم، وفي حالات نادرة تعلق البويضة في عنق الرحم، أو في المبيض، أو البطن.

وأكد الدكتور وائل سمور، استشاري أمراض النساء والتوليد، في مستشفى الإمارات جميرا بدبي، أن المستشفى استقبل ثلاث حالات لحمل خارج الرحم، خلال أقل من شهرين منذ بداية العام 2018، بواقع حالتين في قسم الطوارئ، وحالة ثالثة تم تشخيصها خلال إجراء الأم لفحوصات ما قبل الولادة.

وصرح الدكتور سمور بأن: "هناك العديد من أوجه التشابه بين حالات الحمل خارج الرحم، التي وردت إلى المستشفى، إذ تراوحت أعمار الأمهات بين 25 و30 عاماً، ومضى عليهن 10 أسابيع منذ آخر فترة حيض، أي حمل بعمر الشهرين والنصف".

وتشتمل قائمة الأعراض الأكثر شيوعاً على ألم الحاد، ومغص في أسفل البطن، فضلاً عن النزيف المهبلي، ولكن أقل من نصف النساء يحدث لديهن ذلك.

ويجب الإشارة، إلى أن أعراض الحمل خارج الرحم، تشبه أعراض الإجهاض، والتواء المبيض، والتهاب الزائدة الدودية الحاد.

ويتم الكشف عن حالات الحمل خارج الرحم، من خلال اختبارات الدم لموجه الغدد التناسلية المشيمية البشرية، والتصوير بالموجات فوق الصوتية، والذي يحقق نتائج أفضل عند إجرائه من داخل المهبل.

وعادة، يوصي الأطباء بإجراء الجراحة في حالة تمزق أنبوب فالوب، أو وجود نبضات في قلب الجنين، أو عدم استقرار العلامات الحيوية، وبصفة عامة، فإن نتائج العلاج إيجابية.

وأشار إلى مجموعة العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر حدوث الحمل خارج الرحم، وتشمل مرض التهاب الحوض، والتدخين، ووجود جراحات سابقة في قناة فالوب، والعقم الوراثي، واستخدام التكنولوجيا الإنجابية، محذراً من أن خطر تكرار حدوث الحمل خارج الرحم يظل أمراً وارداً.

وتشمل الأعراض أيضاً عدوى الجهاز التناسلي، ويمكن من خلال الفحوصات الدورية والعلاج العادي الحد من عوامل الخطر، ومنها التهابات الكلاميديا التي تؤدي إلى التهابات الحوض، وفي حالات العدوى، يمكن للسيدات تلقي العلاج فوراً.

وأضاف الدكتور "يجب أن تعي النساء مختلف السلوكيات، التي يمكن أن تزيد من خطر حدوث حمل خارج الرحم، كاستعمال الحقن المهبلية شائعة الاستخدام لأغراض النظافة الشخصية، ووسائل منع الحمل مثل اللولب الرحمي".

ورغم أن جميع حالات الحمل خارج الرحم في المستشفى، كانت نتيجة لحالات حمل عادية، فإن هناك علاقة مباشرة بين زيادة شعبية الطب الإنجابي، مثل أطفال الأنابيب، وزيادة حالات الحمل خارج الرحم.

ويمكن أن يكون مفعول أدوية مثل الميثوتريكسيت جيداً، عندما يكون قياس موجه الغدد التناسلية المشيمية البشرية منخفضاً، وحجم الحمل خارج الرحم صغيراً.

وفي دراسة الحالة الثالثة، فقد كان قلب الجنين ينبض، وتم الكشف بأن عمره داخل الرحم متقدم، بما لا يسمح بالتعامل بشكل متحفظ، فالأدوية التي يمكن تقديمها إلى حالات الحمل خارج الرحم يجب أن تقتصر على المراحل المبكرة من هذا الحمل، كونها غير فعالة بعد ذلك.

ونصح الدكتور كافة السيدات اللواتي يشعرن بالقلق من إمكانية الحمل خارج الرحم، بالتشاور مع طبيب أمراض النساء حال توقف فترة الحيض، بحيث يمكن علاج الحمل خارج الرحم دون جراحة والحفاظ على قناة فالوب، ففي الحالات الثلاث التي استقبلناها هذا العام لاحظنا تأخر المريضات في مراجعة العيادة، بحيث لم يكن بالإمكان تلقي العلاجات الطبية البسيطة.