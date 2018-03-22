" بروتينة إل إتش بي بي" تنعش آمال مرضى سرطان الكبد

الشارقة 24 – أ ف ب:



أعلنت جامعة بازل السويسرية، عن اكتشاف بروتينة قادرة على إبطاء تطور سرطان الكبد، ما يتيح تشخيصاً أسرع، وفرصاً أكبر، لبقاء المرضى على قيد الحياة.



ويصيب هذا النوع من السرطانات، بشكل رئيسي الرجال في سن متقدمة، ممن يعانون أصلاً تشمعاً في الكبد.



وفي كثير من الأحيان، لا يرصد المرض إلا في مرحلة متقدمة جداً، مما يقلص الأمل في البقاء على قيد الحياة.



وقالت الجامعة السويسرية في بيان، البروتينة المسماة "إل إتش بي بي"، تمنع التكاثر غير المضبوط للخلايا السرطانية في الكبد".



ويقلص غياب هذه البروتينة أمد حياة المرضى بسنتين.



ويقوم العلاج الواجب تطويره، على إعادة إنتاج هذه البروتينة لدى الأشخاص الفاقدين لها عن طريق الآليات الجينية.



وأشار الباحثون إلى أن نقطة القوة الأخرى لهذه البروتينة، هي أن رصدها "كعلامة حيوية من شأنه السماح للأطباء بتقديم خيارات علاجية أفضل".



هذا الاكتشاف الذي نشرت نتائجه مجلة "نيتشر" حصل بفضل تحليل 4 آلاف بروتينة، عبر مقارنة أنسجة سليمة وأورام في الكبد لدى الفئران.



وتمايزت بروتينة "إل إتش بي بي"، عن سواها، إذ تعتبر كذلك أنزيماً من عائلة فوسفاتاز الهستيدين.



وعلق المعد الرئيسي للدراسة سرافانت هندوبور: "من اللافت جداً أن "إل إتش بي بي" موجودة في الأنسجة السليمة وغائبة تماماً عن الأنسجة السرطانية".