"الهامبرجر" الأميركي يتفوق على "الجامبون بير" الفرنسي

الشارقة 24 – رويترز:

يفخر الفرنسيون المشهورون بالكرواسون، بتذوقهم للطعام، لكنهم في العام الماضي، ولأول مرة تناولوا كميات من شطائر "الهامبرجر" بالطريقة الأميركية، أكبر مما تناولوه من شطائر الباجيت الشهيرة في فرنسا.

فتشير دراسة، أعدتها شركة جيرا كونسيل لاستشارات السوق إلى أن الفرنسيين التهموا 1.46 مليار شطيرة "هامبرجر" العام الماضي أي بزيادة 14% عن عددها قبل 10 أعوام.

في المقابل أكل الفرنسيون 1.22 مليار فقط من شطائر الباجيت، وهي الشطيرة الأشهر في فرنسا وتعرف باسم جامبون-بير.

وقال برنار بوتبول مدير الشركة "الجامبون بير تقليد فرنسي... لكن الفرنسيين يعشقون الآن بجنون الهامبرجر، الذي تجده في كل مكان".

وأضاف أن 80% من المطاعم في فرنسا لديها على قوائم طعامها صنف واحد على الأقل من الهامبرجر، رغم أن البعض يضيف لها لمسة محلية.

وتابع "عادة ما تصنع من نوع فاخر من اللحم ونوع جيد جداً من الخبز، حولناها إلى منتج فرنسي بجدارة".