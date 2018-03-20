80 % نسبة العدوى بين مسافري الصف الواحد بالطائرات

الشارقة 24 – أ ف ب:

كشف باحثون أميركيون، أن إمكانية الإصابة بعدوى في طائرات الركّاب، تكاد تقتصر على الأشخاص الجالسين في المقاعد المجاورة للشخص المريض.

وقال الباحثون في دراسة، نُشرت بمجلة الجمعية الأميركية للعلوم، إن الأشخاص الجالسين في مقاعد الصفّ نفسه مع الشخص المصاب، أو في المقعد المجاور، أو الذي يليه، يتعرّضون لإمكانية التقاط العدوى بنسبة 80%.

وأضاف الباحثون، أما باقي المسافرين فاحتمال انتقال العدوى إليهم لا تزيد عن 3 %.

وهذه الدراسة، هي الأولى، التي تتناول التقاط عدوى بين المسافرين.

وقال روبرت غلاتر، الطبيب في مستشفى "لينوكس هيل" في نيويورك، والذي لم يشارك في هذه الأبحاث، إن الدراسة "تخالف المعتقدات الشعبية، بأن العدوى قد تسري في كل الطائرة، حين يسعل، أويعطس فيها شخص مصاب بالزكام".

وشملت الدراسة 10 رحلات في الولايات المتحدة.

ودرس الباحثون عينات من المقاعد، والأحزمة، والطاولات، وتبيّن أنها تخلو من الفيروسات، مما يشير إلى أن معظم حالات العدوى تنتقل بالعطس أو السعال.

وقال روبرت غلاتر "الاهتمام بتنظيف اليدين بعناية باستخدام المعقّمات، من شأنه أن يقلّص إمكانية الإصابة بمرض أثناء السفر".

وحذّر الباحثون، من أن أفراد الطاقم المصابين، يمكن أن ينقلوا العدوى إلى ما معدّله 5 ركّاب في كل رحلة.