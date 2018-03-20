الإمارات الثانية عالمياً في مؤشر رضا المواطن

الشارقة 24:

تناولت ورقة مؤسسة وطني الإمارات البحثية، موضوع تجربة دولة الإمارات في الحفاظ على استقرارها السياسي والأمني مقارنة بدول المنطقة المضطربة أمنياً، من خلال تمكين المواطن في المشاركة السياسية ودعم الاستقرار المالي والعدل والأمن وضمان المستقبل.

وعرضت الورقة أبرز النتائج، حيث أكدت أن كافة المؤشرات العالمية الخاصة بالرضا، والاستقرار، والسعادة، قد حققت دولة الإمارات فيها مكانة عالمية مرموقة، ونجحت تجربة الدولة في بناء منظومة للسعادة، نُفذت فيها استراتيجيات، وحققت مستويات عالية في مجالات السياسية والاقتصاد والسمعة العالمية.

ففي محور تمكين المواطن من المشاركة السياسية، حرصت الدولة على تمكين المواطن الإماراتي في المشاركة السياسية منذ إعلان برنامج التمكين السياسي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في 2005، والذي تضمن تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس، ومشاركة المرأة كناخبة، وعضوة، وزيادة أعداد الهيئات الانتخابية من 7 آلاف في 2006 إلى 224 ألف ناخب في 2015.

كما اعتمدت دولة الإمارات "الخلوة الوزارية" في كل عام ليتشارك فيها أصحاب القرار مع الشعب لطرح أفكار تدعم تنمية وتحسين الخدمات.

فسميت في 2016 بـ "خلوة 100" لوضع استراتيجية عشرية ومبادرات دائمة، لإيجاد تغيير حقيقي للأجيال القادمة.

وفي 2017، انعقدت "خلوة الخير" التي صنفت أكبر تجمع وطني لبناء استراتيجية طويلة الأمد لعمل الخير.

وفي 2018، انعقدت خلوة "مستقبل الثقافة" التي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بإطلاق "صندوق التنمية الثقافية" لدعم مكونات الثقافة والاقتصاد والسياسة.

وفي محور الاستقرار المالي، اهتمت دولة الإمارات، بتحقيق الاستقرار المالي لضمان ارتفاع مؤشر الرضا عن الأوضاع الاقتصادية.

حيث تعد الإمارات الثانية عالمياً في هذا المؤشر وحسب تقرير مصرف الإمارات المركزي "حول الاستقرار المالي في الدولة" الذي صدر في 2017، إذ رصد ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على الصمود أمام الأزمات المالية.

وتشير "نتائج المؤشر الوطني" حصول دولة الإمارات على مركز متقدم ضمن أفضل 15 دولة عالمية في محاور سهولة دفع الضرائب وحماية المستثمرين.

كما تشير نتائج "البنك الدولي" أن نصيب الفرد في دولة الإمارات من الناتج القومي الإجمالي بلغ 70 ألفاً و580 دولاراً، وتعتبر بذلك العاشرة عالمياً والثالثة عربياً متفوقة على الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي محور العدل والأمن، تشير الورقة إلى أن دولة الإمارات تعتبر الأولى عربياً، وخليجياً، وشرق أوسطياً، في مؤشر سيادة وشفافية القانون لاستقلالية القضاء، وغياب الفساد، واحترام الحقوق والتشريعات، حسب ما ورد في تقرير"المشروع العالمي للعدالة".

ويشير "تقرير التنافسية العالمية 2017-2018" الصادر عن المنتدى الاقتصادي، أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الخامسة عالمياً، في مؤشر إمكانية الاعتماد على خدمات الشرطة، ومؤشر كفاءة الأطر التنظيمية والقانونية، الأولى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر سيادة القانون.

أما في محور ضمان المستقبل، تطرقت الورقة البحثية، إلى خطة دولة الإمارات لضمان بناء مستقبل مستقر للأجيال الإماراتية دون الاعتماد على النفط، إذ تهدف الدولة في 2021 أن تكون ضمن الدول الأكثر ابتكاراً في الطاقة والفضاء والمياه.

كما تعمل دولة الإمارات على استراتيجية الذكاء الاصطناعي التي ستعتمد عليها في الخدمات وتحليل البيانات وتعجيل البرامج.

وأطلقت الدولة "استراتيجية الطاقة 2050" لضمان بيئة اقتصادية للنمو ورفع كفاءة الاستهلاك عند الفرد والمؤسسة.