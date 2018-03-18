القهوة تتصدر المشروبات عند الأميركيين منذ 6 سنوات

الشارقة 24 – رويترز:

أظهرت دراسة حديثة، أجريت في قطاع صناعة المشروبات، أن عدد الأميركيين الذين يحتسون القهوة يومياً، وصل لأعلى مستوى له منذ 2012، مع ارتفاع الطلب على الاستهلاك المنزلي، والأماكن العامة.

ووفقاً لمسح طلبت إجراءه رابطة القهوة الوطنية، ونشرت نتائجه خلال مؤتمرها السنوي، في نيو أورليانز بالولايات المتحدة.

قال 64% من الأميركيين الذين تبلغ أعمارهم 18عاماً أو أكثر، أنهم احتسوا قدحاً من القهوة في اليوم السابق لإجراء المسح في 2018، مقارنة بنسبة 62 % في 2017، وهو ما يتساوى تقريبا مع معدلات ظهرت في عام 2012.

ويلقي المسح الضوء، على الطلب القوي في الأسواق الأميركية، للمشروبات التي تحتوي على الكافيين، على الرغم من استمرار التراجع في الطلب على الصودا والعصائر لسنوات.

وأظهر المسح أن الطلب على القهوة، والمياه المعبأة، والشاي، زاد بشدة في السنوات الماضية.

وسأل المسح نحو 3 آلاف مشاركٍ، عن المشروبات الأساسية، التي احتسوها البارحة، في أوقات مختلفة من اليوم.

وقال روبرتو فاليس، رئيس رابطة مزارعي القهوة الكولومبية، في كلمة منفصلة في المؤتمر "نرى تراجعاً في مجال صناعة الكولا، لكن القهوة في الصدارة".

وفاق معدل استهلاك القهوة منزلياً، نظيره خارج المنزل إذ بلغ الأول 79 % مقارنة بنحو 36 % من المشاركين الذين قالوا إنهم تناولوا القهوة خارج بيوتهم.

كما احتفظ استخدام تطبيقات الهواتف الذكية، وخدمات التوصيل، بمعدل مغر إذ قال 9% ممن شملهم المسح، أنهم احتسوا القهوة خلال الأسبوع السابق على إجرائه، وأنهم طلبوا مشروباتهم عبر تطبيق ذكي لتصل إلى مكانهم.