دراسة: التوابل تحفز المراهقين على تناول الخضروات

الشارقة 24 – رويترز:

أَقنع الباحثون 100 طالب من المدارس الثانوية في ريف بنسلفانيا، بتذوق مجموعة مختلفة من الخضروات العادية، غير المضاف إليها أي شيء سوى الزيت والملح، ثم حاولوا بعد ذلك نفس الشيء، ولكن هذه المرة بخضروات مضاف إليها توليفة من التوابل المختلفة.

وصنف المشاركون مدى تفضيلهم لكل من الصنفين، ثم أشاروا بعد ذلك، ما إذا كانوا قد فضلوا الخضروات العادية أم المضاف إليها التوابل.

ووجدت الدراسة، أن الطلاب فضلوا البروكلي، والقرنبيط، والفاصوليا السوداء المخلوطة بالذرة بشكل أكثر، عندما يضاف إلى الخضروات توليفة من التوابل.

ووجدت الدراسة أيضاً، أنه عند إجبار الطلاب على الاختيار بين الخضروات العادية، والخضروات المضاف إليها توليفة من التوابل، فإن الطلاب يفضلون الخضروات الحارة بالنسبة للذرة، والبازلاء، والبروكلي، والفاصوليا الخضراء مع الذرة.

وقالت جوليانا فريتس من جامعة ولاية بنسلفانيا: "إن كمية الخضروات التي يتناولها المراهقون، والبالغون، مازالت منخفضة جداً، وهي مهمة جداً للصحة، لذلك فإننا مازلنا بحاجة للعمل بشكل أكبر، إما لجعل الخضروات ألذ، أو تشجيع الناس على شراء وأكل قدر أكبر من الخضروات".

وتوصي الإرشادات الغذائية في الولايات المتحدة، بضرورة أن تتناول الفتيات في سن المراهقة أربع وجبات من الخضروات، في حين يتناول الفتيان والشباب خمس وجبات.