30 % من الأميركيين على اتصال "دائم" بالإنترنت

الشارقة 24 – أ ف ب:

أظهر مسح لدراسة حديثة، أجراها مركز "بيو" المستقل للأبحاث في الولايات المتحدة، أن أكثر من 26 % من الأميركيين على اتصال شبه دائم بالإنترنت، في حين قدرت النسبة بـ 21% قبل السنوات الـ 3 الماضية.

وتشكّل الفئة العمرية ما بين 18-29 عاماً المجموعة الأكبر إذ تقدر بـ 39 % من مستخدمي الإنترنت، والذين يبقون على اتصال شبه دائم بالشبكة العنكبوتية، في حين لا تتعدّى هذه النسبة 8 % عند الذين تخطوا 65 عاماً.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن أكبر مستخدمي الإنترنت بشكل شبه دائم، هم أصحاب الشهادات العليا بنسبة 34 %.

وأما أصحاب الأجور المرتفعة، أي الموظّفون الذين يكسبون 75 ألف دولار على الأقلّ في السنة الواحدة، فكانت نسبتهم 35%.



وأظهرت هذه الدراسة التي أجريت بين 3 و10 يناير، بأن 11 % من الأميركيين لا يستخدمون الإنترنت بتاتاً، في مقابل 15 % سنة 2015 و48 % في سنة 2000.