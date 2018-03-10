تحذيرات من انخفاض إنتاج المصايد في حال استمرار ارتفاع الحرارة

دخان منبعث من مصنع في الصين، أرشيفية

الشارقة 24 – رويترز:



قالت دراسة أميركية جديدة، إن إنتاج مصايد الأسماك سينخفض عالمياً بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2300، وبنسبة 60 في المئة في أكثر المناطق تضرراً بشمال المحيط الأطلسي، إن لم تتمكن الحكومات الحد من معدل ارتفاع درجات الحرارة في العالم على المدى الطويل.



وأضاف تقرير لفريق من الباحثين، إن معظم الدراسات الخاصة بالمناخ تمتد حتى عام 2100 وتتجاهل آثاراً كارثية لن تظهر إلا في القرون المقبلة مثل انحسار الحياة المتوقع في المحيطات.



وجاء في التقرير، أن ارتفاع درجات الحرارة بلا كابح على المدى البعيد سيؤدي إلى ذوبان الجليد في المياه حول القارة القطبية الجنوبية، وخلل في أنماط تيارات المحيطات وفي الرياح ونمو العوالق شديدة الصغر.



وعلى مستوى العالم، سينزل المزيد من الغذاء إلى أعماق المحيطات بعيداً عن الأسماك القريبة من سطح الماء.



وعن نتائج البحث المنشور في دورية "جورنال ساينس"، قال قائد الدراسة جيه. كيث مور بجامعة كاليفورنيا في إيرفاين "الأنظمة البيئية البحرية في أنحاء العالم ستعاني ندرة متزايدة في المواد الغذائية".



وقال مور، إن مثل هذه التوقعات على المدى الطويل بها نقاط كثيرة غير مؤكدة، لكنها تزيد من المخاوف القائمة بشأن موجات الحرارة والأمطار وموجات الجفاف التي يربطها معظم العلماء بتجمع الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.