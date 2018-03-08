دراسة: تعزيز الخلايا المناعية في الدماغ قد يوقف تطور "الزهايمر"

الشارقة 24 – "العمانية":

بشرت دراسة جديدة، أجراها باحثون من معهد سانفورد بورنهام للأبحاث الطبية في كاليفورنيا الأميركية، بأن الخلايا المناعية للدماغ قد تحمل المفتاح للعلاجات المستقبلية لمرض الزهايمر، مشيرة إلى أن النتائج الجديدة يمكن أن تقدم استراتيجية جديدة محتملة للقضاء على التراكم المفرط "لبيتا إميلويد" في الدماغ والذي يعرقل التواصل بين الخلايا العصبية بعضها البعض ويضعف وظيفة الدماغ.

وأظهرت الدراسة، أن تنشيط الخلايا الدبقية الصغيرة يمكن أن يوقف تطور الزهايمر بل والحد من التدهور المعرفي، محذرة من الإفراط في تنشيط تلك الخلايا المناعية لأن ذلك قد يؤدي إلى الإفراط في السيتوكينات مما يسبب التهاب واسع بالدماغ.