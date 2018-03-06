"التنمية الأسرية" بالشارقة تشارك في مؤتمر أكاديمية العدالة الاجتماعية بالولايات المتحدة

الشارقة 24:

شاركت مراكز التنمية الأسرية، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، في مؤتمر أكاديمية العدالة الاجتماعية بالولايات المتحدة، في دورته الـ 55، بدراسة ميدانية حول: "التنمر" بين طلبة المدارس في الإمارات، إمارة الشارقة أنموذجاً، والذي عقد خلال الفترة من 13 – 17 فبراير الماضي، بمشاركة من كل دول العالم، بمدينة نيو أورلينز الأمريكية.

وتفصيلاً، قالت أميمة العاني، مدير إدارة البحوث والدراسات، بالإنابة، بمراكز التنمية الأسرية بالشارقة: إن المشاركة في مؤتمر أكاديمية العدالة الاجتماعية، تعد هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وأن الدراسة المقدمة خلال المؤتمر حظيت باستحسان جميع الدول المشاركة بالمؤتمر في دورته الـ 55، والتي كان محورها دراسة سلوكية "التنمر"، وهي تعني الاستقواء على الغير وخاصة الأضعف، وتتولد هذه السلوكية في ظروف وضغوط معينة، يمر بها الطالب، أو يحب أن يمارسها من باب التقليد.

وأكملت: وهنا يبرز دور مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، فكما عودتنا تدرس السلوكيات المنتشرة في المجتمع وتعالجها قبل أن تصبح ظاهرة، وخاصة بعد انفتاح العالم على وسائل التواصل، فمن السهل أن ترى ظاهرة في أميركا وسرعان ما تنتقل إلى مجتمعنا ودول أخرى مجاورة، وذلك لأننا شعوب مستقبلة لكل ما يرد إلينا، عبر وسائل التكنلوجيا المختلفة.

وأضافت: فكانت دراسة "التنمر" بين طلبة المدارس في الإمارات، - إمارة الشارقة أنموذجاً، والتي شارك فيها على مدار 8 أشهر كل من: الأستاذ الدكتور أحمد فلاح العموش، أستاذ ورئيس قسم الاجتماع جامعة الشارقة، والدكتورة سلامة الرحومي عميد شؤون الطالبات بجامعة الشارقة، ومعالي موضي الشامسي مدير عام مراكز التنمية الأسرية، وأميمة العاني.

وأشارت إلى أن هناك مقترحاً مهماً طرح خلال مشاركتنا في المؤتمر سنعمل على رفعه لجهات الاختصاص بالدولة وتطبيقه، بضرورة تواجد أمني داخل كل مدرسة لا للعقاب وإنما للتوجيه والمعالجة.