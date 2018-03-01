إفراط الأطفال في مشاهدة التلفزيون يزيد خطر انتهاجهم عادات سلبية عند البلوغ

الشارقة 24 – وام:

حذرت دراسة لباحثين من جامعة مونتريال الكندية من إفراط الأطفال في مشاهدة التلفاز الذي قد يزيد من خطر انتهاجهم عادات سلبية عند البلوغ.

وقالت الدكتورة ليندا باجاني التي قادت الدراسة إن الأطفال موضوع الدراسة ولدوا قبل ظهور الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

ووجد الباحثون أن كل ساعة إضافية من مشاهدة التلفاز في سن الثانية من العمر ارتبطت بزيادة الإقبال على عادات الأكل السيئة في سن الـ 13 خاصة تناول الأطعمة غير الصحية.

كما وجدوا أن الأطفال الصغار الذين أفرطوا في مشاهدة التلفاز كانوا أكثر عرضة لتخطي وجبة الإفطار في أيام المدرسة عند الوصول إلى سن 13 عاماً كما كانوا أقل عرضة لبذل الجهد في السنة الأولى من المدرسة الثانوية، مما كان له تأثير سلبي على الأداء والطموح.

كما رصد الباحثون أن كل ساعة إضافية تقضى في مشاهدة التلفاز يومياً في سن الثانية ارتبطت بزيادة بنسبة 10 % في مؤشر كتلة الجسم في سن 13 عاماً.