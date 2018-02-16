دراسة أميركية: تناول الزبادي بانتظام يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

الشارقة 24 – واس:



توصل باحثون أميركيون إلى وجود آثار مفيدة لاستهلاك الألبان على صحة القلب والأوعية الدموية، كون الزبادي يرتبط بشكل مستقل بتقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.



وقال الدكتور جوستين بينديا أستاذ أمراض القلب في كلية الطب بجامعة نيويورك، "نتائجنا توفر دليلاً جديداً مهماً على أن اللبن قد يفيد صحة القلب، في إطار نظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة الغنية بالألياف".



وتضمنت الدراسة التي نشرت في عدد فبراير من المجلة الأميركية لضغط الدم، أكثر من 55 ألف امرأة تراوحت أعمارهن ما بين 30 - 55 عاماً يعانين من ضغط الدم المرتفع، ونحو 15 ألف رجل تراوحت أعمارهم ما بين 40 - 75 عاماً، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين ارتفع استهلاكهم للألبان ارتبط ذلك بانخفاض نسبته 30 % من خطر تضخم عضلة القلب بين النساء و19% بين الرجال.