ديزني تستحوذ على 60% من"هولو" للبث عبر الإنترنت مع 25 مليون مشترك

الشارقة 24 – أ.ف.ب:





تجاوزت منصة "هولو" لبث أشرطة الفيديو عبر الإنترنت عتبة الـ 25 مليون مشترك نهاية العام 2018، على ما أعلن تقرير الشركة التي ستصبح قريباً ضمن مجموعة "ديزني".

وقد زاد عدد المشتركين في هذه المنصة بنسبة 48 % في خلال عام وتضاعف منذ نهاية العام 2016.

وقد أطلقت المنصة العام 2008، لكنها عانت على عقد من الزمن تقريباً من تشرذم القطاع بين "ديزني" 30 % وفيرست سنتشري فوكس" 30 %، و"كوماكست" 30 %، وتايم وارنر 10 %.

لكن في العام 2017 انتعشت المنصة، وأصبحت منتجة مضامين بشكل كامل، ولم تعد تكتفي بإعادة بث مسلسلات سبق أن عُرضت بوسائل أخرى.

حيث أنتجت مسلسل "ذي هاندمايدز تايل" الذي نال 11 جائزة منها جائزة إيمي، وجائزتي غولدن غلوب، فضلاً عن "ذي لومينغ تاوير" و "كاسل روك" و"ذي باث".

وأطلقت هذه المنصة باقتها من المحطات المباشرة عبر الإنترنت لتستكمل ما تقدمه عبر البث التدفقي، وستصبح "ديزني" مالكة بنسبة 60 % من "هولو" قريباً.

وخلافاً لـ "نتفليكس"، تمرر "هولو" إعلانات في بعض عروضها وقد بلغت إيراداتها الإعلانية العام 2018 حوالي 1,5 مليار دولار.

وكان عدد مشتركي "نتفليكس" نهاية سبتمبر، 137 مليوناً من بينهم 130 في مقابل اشتراك مدفوع.