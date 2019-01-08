9100 براءة اختراع أحرزتها شركة "آي. بي. إم" الأميركية العام الماضي

الشارقة 24 - د ب أ:

حصلت شركة أجهزة وخدمات الكمبيوتر الأميركية العملاقة "آي. بي. إم"، الثلاثاء"، احراز مبتكريها على 9100 براءة اختراع، في رقمٍ قياسي خلال العام الماضي، مرتبطة مجالات عدة في تكنولوجيا الذكاء الصناعي، والحوسبة السحابية، وأمن شبكات المعلومات، والحوسبة الكمية، وتكنولوجيا البيانات التسلسلية المستخدمة في سك العملات الرقمية، مثل "البتكوين".

ففي مجال الذكاء الصناعي عملت على احراز 1600 براءة اختراع، وتتضمن طرقاً لاستخدامه في مجال المحافظة على البحيرات والمجاري المائية على كوكب الأرض وحمايتها.

وابتكرت أكثر من 1400 براءة اختراع في مجال أمن المعلومات، وتتضمن طريقة لتأمين المعلومات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي.

وقد نال على براءات الاختراع أكثر من 8500 فريق عمل في الشركة، متواجدين في 47 ولاية أميركية، و48 دولة مختلفة.

من ناحية أخرى كشفت "آي. بي. إم" على هامش فاعليات معرض "سي. إي. إس" الدولي للإلكترونيات، في مدينة لاس فيجاس الأميركية، عن جهاز "آي. بي. إم كيو سيستمز وان"، وهو أول جهاز عالمي متكامل بتكنولوجيا الحوسبة الكمية للاستخدام العلمي والتجاري.

كما أعلنت الشركة اعتزامها فتح أول مركز للحوسبة الكمية للعملاء التجاريين، في نيويورك، خلال العام الحالي.