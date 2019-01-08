تقدم رئيس رومانيا بفارق كبير قبل انتخابات 2019

الشارقة 24 - د ب أ:

أظهر استطلاع للرأي، أجرته محطة إذاعة "أوروبا أف إم"، لصالح معهد استطلاعات الرأي "أي أم إيه أس"، تقدم الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، قبل الانتخابات الرئاسية، بحصوله على نسبة 34.9%.

وكشفت نتائج هذا الاستطلاع، أن كالين بوبيسكو تاريتشيانو رئيس حزب تحالف الليبراليين والديموقراطيين، سيحصد 12.9%، بينما سيحصل رئيس الوزراء الروماني السابق فيكتور بونتا على 12.7% من الأصوات.

وأوضحت نتائج الاستطلاع، أن رئيس الحزب الديموقراطي الاجتماعي الحاكم في رومانيا ليفيو دراجنيا، سيحل في المرتبة الرابعة، بحصوله على 5.3% من أصوات الناخبين.

وبينت نتائج الاستطلاع، أن الحزب الليبرالي المعارض في رومانيا، سيفوز في الانتخابات العامة بحصوله على نسبة 17.1%، بينما سيأتي الحزب الديموقراطي الاجتماعي الحاكم في المرتبة الثانية، بنسبة 16.4%، وهي نسبة تمثل تراجعاً في شعبية الحزب الحاكم، الذي كان قد حصل على 45 %، خلال الانتخابات العامة، التي أجريت عام 2016.