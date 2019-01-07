استمرار زيادة مبيعات تجارة التجزئة بألمانيا للعام الـ 9 على التوالي

الشارقة 24 - د ب أ:

ازدادت مبيعات قطاع تجارة التجزئة بألمانيا خلال عام 2018 للعام التاسع على التوالي.

وبحسب تقديرات المكتب الاتحادي للإحصاء التي أعلنها اليوم الإثنين، ارتفعت عائدات تجارة التجزئة بالقيمة الحقيقية في عام 2018 بنسبة 1,5%، مقارنة بالعام السابق، بعد حساب تغييرات الأسعار.

وأشار المكتب إلى أن الزيادة بالقيمة الاسمية تراوحت بين 3,1 و3,3% دون حساب هذه التغييرات، بحسب الحسابات الأولية.

وارتفعت المبيعات خلال شهر نوفمبر مع بداية أعياد الميلاد الذي يتمتع بأهمية كبيرة، بقيمة حقيقية تبلغ نسبتها 1,1%، وبقيمة اسمية تبلغ نسبتها 2,9%، لتزيد في الحالتين عما تم رصده خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

جدير بالذكر أن هناك رغبة في الشراء لدى الألمان بفضل الوضع الجيد التاريخي في سوق العمل.

يُذكر أن اتحاد تجارة التجزئة بألمانيا رفع مؤخراً من توقعاته لعام 2018 لزيادة حجم المبيعات بنسبة 2,3%، لتصل قيمتها بذلك إلى 525 مليار يورو، وقبل ذلك كان متوقعا زيادة بنسبة 2%.