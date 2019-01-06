"هيونداي" و"كيا موتورز" تتصدران إحصائية السيارات الرياضية

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت 5 شركات لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، أنه وفقاً للبيانات التي تم جمعها في بيع السيارات الرياضية متعددة الأغراض في سول، بلغ 519883 سيارة، خلال عام 2018، وذلك مقارنة بـ 461385 سيارة، عام 2017.

وقد باعت الشركات الـ 5، 1,29 مليون سيارة، في كوريا الجنوبية عام 2018، أي بارتفاع نسبته 0,1% مقارنة بعام 2017.

ويشار إلى أن الطلب على السيارات الرياضية تلك، ارتفع على مدار الأعوام الماضية، حيث باعت الشركات الـ 5، 133 ألف سيارة، من هذا الطراز عام 2000، وارتفع العدد بصورة تدريجية ليتجاوز 500 ألف سيارة، لأول مرة عام 2018.

وتصدرت شركة "هيونداي"، قائمة الشركات الأكثر مبيعات للسيارات متعددة الأغراض، بواقع 204693 وحدة، تليها شركة "كيا موتورز" بواقع 153932 سيارة.

وتوقع المراقبون استمرار ارتفاع مبيعات السيارات متعددة الأغراض خلال عام 2019.