حوادث الرحلات الجوية التجارية تقتل 500 شخص في 2018

الشارقة 24 – رويترز:

أوضح تقرير شركة "تو70" الهولندية للاستشارات الجوية وشبكة سلامة الطيران أن معدل القتلى في حوادث طائرات الركاب في أنحاء العالم، قفز خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017، الذي لم تسجل فيه شركات الطيران أي وفيات ناتجة عن حوادث لطائرات الركاب.

وأفادت الشركتان الثلاثاء بأن أكثر من 500 حالة وفاة ناجمة عن حوادث الطيران سُجلت في 2018، لكنهما شددتا على أن حوادث الطيران القاتلة ما زالت نادرة.

وأوضحت "تو70" بأن معدل حوادث الطيران القاتلة بالنسبة لرحلات الطيران التجارية الكبيرة بلغ 0.36 لكل مليون رحلة أي حادث واحد من بين كل 3 ملايين رحلة جوية.

ويمثل ذلك ارتفاعاً من معدل 0.06 كل مليون رحلة في عام 2017، وأكثر من متوسط أحدث 5 سنوات البالغ 0.24 كل مليون رحلة، ووقعت 13 حالة وفاة في 2017 في حادثي تحطم بأنحاء العالم، إلا أنهما كانا لطائرتين ذات محركات توربينية.

وخلال العقدين الماضيين، تراجعت الوفيات الناجمة عن حوادث الطيران في أنحاء العالم، وأشارت شبكة سلامة الطيران إلى أن عام 2005 شهد 1015 حالة وفاة في رحلات طيران تجارية بأنحاء العالم.

وأضافت أنه رغم الزيادة، فإن عام 2018 ما زال هو ثالث أكثر السنوات سلامة فيما يتعلق بعدد حوادث الطيران وتاسع الأعوام سلامة قياساً بعدد الوفيات.