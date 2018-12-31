وفيات 2018 بينها شخصيات بارزة في العلم والفن والثقافة

- في يناير -

1. المغنية الفرنسية الشهيرة فرانس غال عن "70 عاماً"، والتي عرفت خصوصاً في الستينيات والثمانينات من القرن الماضي.

2. دولوريس أوريوردان "46 عاماً"، مغنية الفرقة الإيرلندية "ذي كرانبريز".

3. بول بوكوس "91 عاماً"، كبير الطهاة الفرنسي المعروف بأنه "مؤسس فن الطهو الفرنس"..

4. إنغفار كامبراد "91 عاماً"، المؤسس السويدي لشبكة متاجر "أيكيا".

5. جان كلود لاتيس "76 عاماً"، الناشر الفرنسي المعروف.

- في فبراير -

6. جون غافن "86 عاماً"، الممثل والسفير الأميركي السابق.

7. الأمير الدنماركي هنريك "83 عاماً"، المنحدر من أصول فرنسية، وهو زوج ملكة الدنمارك "مارغريت الثانية".

8. إدريسا ويدراوغو "64 عاماً"، المخرج المنحدر من "بوركينا فاسو"، والحائز على جائزة "لجنة التحكيم الكبرى" في مهرجان كان السينمائي، عام 1990، عن فيلم "تيلاي".

9. سريديفي "54 عاماً"، التي كانت تعتبر إحدى أبرز ممثلات بوليوود.

10. لويس غيلبرت "97 عاماً"، السينمائي البريطاني، ومخرج ثلاثة أفلام جيمس بوند

- في مارس -

11. هوبير دي جيفنشي "91 عاماً"، أسطورة تصميم الأزياء الراقية الفرنسية.

12. ستيفن هوكينغ "76 عاماً"، العالم الفيزيائي البريطاني، الذي كان مصاباً بمرض التصلّب اللوحي، والذي شلّه وأقعده، عرف بأعماله حول الكون، أصبح أيقونة بعد نشر كتابه "تاريخ موجز للزمن"، عام 1988.

13. إميلي نصر الله "87 عاماً"، إحدى أبرز الأديبات في لبنان.

14. ريم البنا، مغنية فلسطينية، صارعت المرض، الذي منعها في الآونة الأخيرة من الغناء

15. ميشال سينيشال "91 عاماً"، مغني الأوبرا الفرنسي، له مسيرة فنية طويلة قادته إلى الشهرة العالمية.

- في ابريل -

16. ويني مانديلا "81 عاماً"، أيقونة الكفاح ضد نظام الفصل العنصري، على مدى السنوات الـ 28، الوقت الذي كان فيه زوجها "نلسون مانديلا" في السجن.

17. سيسيل تايلور"89 عاماً"، أحد أبرز عازفي البيانو الأميركيين في موسيقى الجاز الحر.

18. ميلوش فورمان "86 عاماً"، المخرج السينمائي الأميركي- التشيكي، الذي نال جائزة "الأوسكار"، لمرتين، عن فئة "أفضل مخرج"، عام 1976، عن فيلم "وان فلو أوفر ذا كوكوس نيست" "طار فوق عش المجانين"، وعام 1985، عن فيلم "أماديوس".

19. بربارا بوش "92 عاماً"، السيدة الأميركية الأولى، من 1989 وحتى 1993، كانت زوجة "جورج بوش الأب"، وهي والدة رئيس أميركي "جورج دبليو بوش".

20. أفيتشي "28 عاماً"، المنتج الموسيقي السويدي الشهير لموسيقى "التكنو"، واسمه الحقيقي "تيم بيرغلينغ".

21. نابي تاجيما " 117 عاماً"، يابانية الأصل، التي كانت عميدة سن البشرية.

- في مايو -

22. موران "57 عاماً"، واسمها الفعلي ""كلودين لويبارس"، وهي مغنية بلجيكية.

23. توم وولف "88 عاماً"، الكاتب الأميركي، وأبرز وجوه الصحافة الحديثة، ومؤلف الكتاب العالمي الشهير، الذي حقق مبيعات عالية، "بونفاير أوف فانيتيز".

24. وليام فانس "82 عاماً"، فنان رسوم الكاريكاتور البلجيكي.

25. فيليب روث "85 عاماً"، عملاق الأدب الأميركي، ومؤلف الروايات، وغالباً ما ورد اسمه بين المرشحين لنيل جائزة "نوبل"، لكنه لم يحصل عليها.

26. مديحة يسري "96 عاماً"، إحدى أبرز نجمات السينما المصرية في القرن العشرين.

- في يونيو -

27. كايت سبايد "55 عاماً"، الاسم الشهير في عالم الموضة الأميركية، والمعروفة بحقائبها المميزة.

28. أنطوني بوردان "61 عاماً"، الطاهي والناقد الأميركي الشهير المعروف ببرنامجه التلفزيوني على شبكة "سي إن إن"، الذي يستكشف فيه فن الطهو في العالم باسره.

29. إكس إكس إكس تِنْتاسيون "20 عاماً"، مغني الراب الأميركي، الذي قتل بالرصاص في فلوريدا.

30. إدوارد-جان امبان "80 عاماً"، البارون، رجل الأعمال البلجيكي، الذي تصدرت عملية خطفه في فرنسا عام 1978، الأخبار ووسائل الإعلام.

- في يوليو -

31. كلود لانزمان "92 عاماً"، المخرج السينمائي والصحافي الفرنسي، مؤلف كتاب "المحرقة"، عام 1985.

- في أغسطس -

32. جويل روبشون "73 عاماً"، الطاهي الفرنسي الشهير، والوحيد عالمياً الحاصل على 32 نجمة ميشلان التقديرية.

33. في. إس. نايبول فيديادهار سوراجبراساد نايبول "85 عاماً"، الكاتب البريطاني الحائز على جائزة "نوبل للآداب"، عام 2001.

34. أريثا فرانكلين "76 عاماً"، أسطورة الغناء الأميركية، الملقبة بـ "ملكة موسيقى السول".

35. حنا مينة "94 عاماً"، الروائي السوري، الذي لقب بـ "شيخ الرواية السورية".

36. روزا بوغليون " 107 أعوام"، إحدى أهم نجمات السيرك في فرنسا.

37. كوفي أنان "80 عاماً"، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، من غانا، الحائز جائزة "نوبل للسلام"، عام 2001.

38. جون ماكين "81 عاماً"، السناتور الجمهوري الأميركي، الذي كان يعتبر بطلاً من حرب فيتنام، وكان مرشحاً للانتخابات الرئاسية عام 2008، لكن الحظ لم يحالفه.

- في سبتمبر -

39. بيرت رينولدز "82 عاماً"، نجم هوليوود في السبعينيات والثمانينات من القرن الماضي.

40. رشيد طه "59 عاماً"، المغني الجزائري، ونجم الروك الفرنسي في الثمانينات.

41. جمال علام "71 عاماً"، أحد أهم مغني الموسيقى الأمازيغية في الجزائر، في باريس.

42. جميل راتب "92 عاماً"، أحد أبرز نجوم الفن المصري.

43. غاري كورتس "78 عاماً"، الذي تولّى إنتاج أوّل فيلمين من سلسلة "حرب النجوم".

- في أكتوبر -

44. شارل ازنافور "94 عاماً"، عملاق الأغنية الفرنسية، وهو من أصول أرمنية.

45. سلامة كيلة "63 عاماً"، مفكر وكاتب فلسطيني، توفي بمرض السرطان.

46. مونسرات كاباليه "85 عاماً"، مغنية الأوبرا الإسبانية.

47. بيك بوتا "86 عاماً"، وزير الخارجية الجنوب أفريقي السابق، في حقبة الفصل العنصري.

48. بول آلن "65 عاماً"، الذي شارك في تأسيس شركة مايكروسوفت، مع بيل غيتس عام 1975.

49. ارتو باسيلينا "76 عاماً"، الكاتب الفنلندي المعروف بروايته "عام الأرنب البري".

50. جيلبرتو بينيتون "77 عاماً"، أحد مؤسسي مجموعة الملابس الإيطالية المعروفة.

- في نوفمبر -

51. ستان لي "95 عاماً"، أسطورة القصص المصورة الأميركية، وصانع الشخصيات الأيقونية، مثل الرجل العنكبوت "سبايدرمان" والرجل الأخضر "هالك".

52. كاثرين ماكغريغور "93 عاماً"، ممثلة أميركية قامت بدور "هارييت أوليسون" ذات الطباع الشرسة في المسلسل التلفزيوني الشهير "ليتل هاوس أون ذي براري".

53. وليام غولدمان "87 عاماً"، الروائي الأميركي، الذي وضع سيناريو الكثير من الأفلام مثل "آل ذي بريزيدنتس من"، و"ماراثون مان".

54. برناردو برتولوتشي "77 عاماً"، عملاق السينما الإيطالية، ومخرج فيلم "آخر تانغو في باريس" و"الإمبراطور الأخير".

55. جورج هربرت ووكر بوش "94 عاماً"، الرئيس الـ 41 للولايات المتحد، "1989-1993".

- في ديسمبر -

56. موريس عواد "84 عاماً"، أحد أبرز شعراء العامّية اللبنانية والمرشح لنيل جائزة "نوبل للآداب".

57. حسن كامي "82 عاماً"، ممثل ومغني الأوبرا المصري.

58. ألبير فرير "92 عاماً"، المقاول الأشهر والأثرى في بلجيكا.

59. ليودميلا الكسييفا "91 عاماً"، الناشطة في مجال حقوق الإنسان في روسيا.