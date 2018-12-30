500 مليون مسلم يعيشون في دول ذات غالبية غير مسلمة

الشارقة 24 – بنا:

أصدرت منظمة التعاون الإسلامي، العدد الأول من الدراسة المسحية السنوية، بشأن المجتمعات المسلمة في أرجاء العالم 2018، والتي تسلط الضوء على أوضاع خمس عدد المسلمين في العالم، أي ما يعادل نصف مليار مسلم "500 مليون"، يعيشون كأقليات في دول ذات غالبية غير مسلمة.

وأولت المنظمة، اهتماماً خاصاً، بأوضاع الأقليات، التي تعيش في دول غير أعضاء في المنظمة، حيث يضع الميثاق على المنظمة، مهمة الدفاع عن هذه الأقليات، والذود عن حقوقها المدنية والثقافية والسياسية.

وتشير دراسة المنظمة، إلى أن أكبر عدد من المسلمين يعيش في جنوب شرق آسيا، حيث يوجد أكثر من 60 % من إجمالي سكان العالم، وتشكل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 20 % من إجمالي السكان، وتضم إندونيسيا حالياً أكبر عدد من المسلمين.

وتلفت الدراسة، إلى أن أكبر نسبة مجتمعات مسلمة تعيش في إفريقيا بما يقارب 53.1 % من السكان، تليها آسيا 32.1 %، ثم أوروبا 7.6%، فأستراليا 1.7 %، وأميركا الشمالية 1.7%، وأميركا الجنوبية 0.4%، ويعيش أكبر عدد من المسلمين في الدول غير الأعضاء، في المنظمة في الهند والصين.

وتشير التقديرات، إلى أنه بحلول عام 2050، سوف يتضمن سكان الهند أكبر عدد من المسلمين في العالم، إذ من المتوقع أن يصل عددهم إلى 300 مليون نسمة.

وكشفت الدراسة، أن المسلمين في بلدان ذات أغلبية غير مسلمة، يواجهون تحديات مختلفة في جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه التحديات، في بعض الأحيان، نتيجة للحروب أو للصراع العرقي أو الاضطرابات السياسية، وقد يعاني المسلمون أيضاً، من انتقاص في حقوقهم المدنية أو الإنسانية، وفي بعض الأحيان يحتاجون إلى مساعدة اقتصادية، وإغاثة إنسانية في أعقاب الكوارث الطبيعية.

وفي حالات أخرى، يتمتع المسلمون بالمواطنة الكاملة، وبكامل حقوقهم الإنسانية، وفقاً للقانون، لكنهم يعانون من التمييز الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع ومكان العمل.

ومع ذلك، أصبح المسلمون من الأقليات في بعض البلدان مسؤولين مُنتَخَبين ويتقلدون مناصب حكومية ووزارية رفيعة، ويحققون نجاحات على الصعيدين الشخصي والمهني.