الاحتلال يعتقل 6489 فلسطينياً خلال 2018

الشارقة 24 – واس:

أكدت هيئة الأسرى والمحرّرين الفلسطينيين، يوم السبت، أن عام 2018، شهد هجمة عنيفة على الأسرى داخل المعتقلات الصهيونية، حيث شنت ماكينة القمع الاحتلالية، حرباً شرسة على الأسيرات والأسرى وعائلاتهم، من خلال سياسات ممنهجة تتمثل في سياسة البطش والتنكيل واقتحام غرف الأسرى وأقسامهم، والاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، واعتقال القاصرين والنواب والنساء والصحافيين، وفرض الغرامات العالية، والحرمان من المراسلات والزيارات، ونقل الأسرى وإبعادهم عن مكان سكنهم الأصلي، ومنع التعليم، وغيرها.

وأشارت الهيئة في تقرير سنوي، أن مجموع اعتقالات سلطات الاحتلال في العام 2018، وصل إلى 6489 فلسطينياً، بينهم 1063 طفلاً، و140 فتاة وامرأة، و6 نواب، و38 صحافياً، كما أصدرت محاكم الاحتلال 988 أمراً بالاعتقال الإداري، منها 389 أمراً جديداً، فيما أصدرت 599 تجديداً لأوامر اعتقال سابقة، وكانت أعلى نسبة اعتقالات خلال العام 2018، قد سجلت خلال شهر يناير الماضي، والتي وصلت إلى 675 فلسطينياً.