مئات الفنزويليين يتكدسون أمام مكاتب الهجرة في بيرو

الشارقة 24 – رويترز:

اصطف المئات من مواطني فنزويلا، أمام مكاتب الهجرة في بيرو، للتقدم بطلب إقامة مؤقتة، بعدما نزحوا من بلادهم هرباً من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وانتظر الفنزويليون في طوابير طويلة، لمحاولة تقديم الطلبات قبل المهلة التي تنتهي في آخر يوم من العام.

وأكدت امرأة فنزويلية تدعى أودريراما راموس، أنها قضت الليل كله وهي تنتظر أمام مكتب الهجرة.

وأعلنت السلطات في بيرو، أن ما يزيد على نصف مليون فنزويلي دخلوا بيرو خلال العام الماضي.

وبيرو واحدة من أوائل الدول التي قدمت بطاقات إقامة مؤقتة للفنزويليين الذين فروا من وطنهم، الذي تعصف به الأزمات، وعبروا كولومبيا والإكوادور للوصول إلى بيرو.