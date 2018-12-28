192 مثلث كريستال جديد ضمن كرة احتفال "تايمز سكوير 2019" بنيويورك

الشارقة 24 – رويترز:

استعداداً لاستقبال العام الجديد، تم تركيب قطع جديدة من مثلثات الكريستال على كرة احتفال رأس السنة الشهيرة، في ساحة تايمز سكوير، في نيويورك.

وفي كل عام تثبت في الكرة عشرات القطع المتلألئة بتصميم جديد من إنتاج شركة ووترفورد للكريستال، وللعام الجديد ترصع الكرة بمئة واثنتين وتسعين قطعة جديدة، تمثل الفكرة التي وقع الاختيار عليها لعام 2019 وهي "منحة الانسجام".

وتصنع كل قطع الكريستال التي تزود بها الكرة يدوياً في أيرلندا من أجل الكرة الضخمة، التي تميز احتفال رأس السنة في ساحة تايمز سكوير كل عام.

وتخفض الكرة التي يبلغ ارتفاعها نحو أربعة أمتار، بينما يصل وزنها إلى ما يقرب من ستة أطنان، من على ارتفاع عند منتصف ليلة رأس السنة خلال العد التنازلي لاستقبال العام الجديد، ومن المتوقع أن يحتشد أكثر من مليون شخص في ساحة تايمز سكوير ليشهدوا هذا الحدث.