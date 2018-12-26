60 % من الألمان يرغبون في حظر الألعاب النارية بقلب المدن

الشارقة 24 - د ب أ:

كشفت نتائج استطلاع للرأي، أن غالبية الألمان يرغبون في حظر الألعاب النارية، في قلب المدن الألمانية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه معهد "سيفي" لأبحاث الرأي، أن نحو 60 % من الألمان يرغبون في حظر هذه الألعاب.

وفي الرد على سؤال حول ما إذا كان يتعين حظر إشعال الألعاب النارية في ليلة رأس السنة في قلب المدن الألمانية، تراوحت إجابة الغالبية بين التأييد القاطع للحظر 41%، والميل إلى تأييد الحظر 18.6%.

وكانت نسبة التأييد لفكرة حظر هذه الألعاب بين النساء أعلى قليلاً منها، بين الرجال.

وفي المقابل، أظهرت النتائج أن إجابات أقل من ثلث المشاركين في الاستطلاع، تراوحت بين الرفض القاطع، أو الميل إلى الرفض.

وكانت رابطة صناعة الألعاب النارية، قد انتقدت منذ فترة قصيرة، تزايد حظر الألعاب النارية في المدن الكبيرة، خلال احتفالات رأس السنة.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري لصالح مجموعة "فونكه" الإعلامية، أكثر من 5 آلاف شخص.