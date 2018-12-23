إندونيسيا بين أقوى الزلازل وتسونامي المدمر منذ 2004

الشارقة 24 – رويترز:





أودت الأمواج المدمرة لتسونامي، السبت، بحياة 168 شخصاً، وأصابت 745، على جزيرتي جاوة وسومطرة، بعد انهيار أرضي تحت سطح البحر بسبب ثوران بركان، حسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا.

وتعرضت إندونيسيا عام 2004، لزلزال هائل قوته 9.1 درجة على الساحل الغربي لإقليم "أتشيه"، شمال سومطرة، في 26 ديسمبر، فيما أسفر تسونامي عن مقتل 226 ألف شخص، في 14 دولة، على امتداد الشريط الساحلي للمحيط الهندي وسقوط أكثر من نصف القتلى في "أتشيه".

وأما عام 2005، فقد شهد الساحل الغربي لسومطرة، سلسلة من الزلازل القوية، في أواخر مارس ومطلع أبريل، نتج عنها مقتل المئات في جزيرة "نياس" قبالة ساحل سومطرة.

وبلغت قوة زلزال جنوب جاوة 6.8 درجة، عام 2006، وهي أكبر الجزر الإندونيسية من حيث عدد السكان، في حين ضرب تسونامي الساحل الجنوبي وأسفر عنه مقتل قرابة 700 شخص.

وفي عام 2009، كانت قوة الزلزال 7.6 درجة، بالقرب من مدينة "بادانج"، عاصمة إقليم سومطرة الغربية، ونجم عنه موت ما يربو على 1100 شخص.

أما عام 2010، على إحدى جزر "منتاواي" قبالة سومطرة، أدى زلزال قوته 7.5 درجة، إلى أمواج مد عاتية، وصل ارتفاعها إلى 10 أمتار ودمرت عشرات القرى، وأودت بحياة حوالي 300 شخص.

ووقع زلزال مركزه على مقربة من سطح الأرض في منطقة "بيدي جايا"، بإقليم "أتشيه"، عام 2016" إذ لم يتبعه مد عاتٍ للأمواج، ولكن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم بسبب انهيار مبان.

وخلال عام 2018، أودت زلازل شديدة على جزيرة "لومبوك" السياحية، بحياة أكثر من 500 شخص أغلبهم على الجانب الشمالي من الجزيرة، فيما قتل ما لا يقل عن 2000 شخص، في مدينة "بالو"، على الساحل الغربي لجزيرة "سولاويسي"، بسبب زلزال قوي، تلاه تسونامي.

وتعد إندونيسيا واحدة من أكثر البلدان عرضة للكوارث الطبيعية، بسبب وقوعها ضمن "حزام النار في المحيط الهادئ".