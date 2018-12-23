البدانة تتقدم والطول يتراجع في تجاذبات عند الأميركيين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

في غضون حوالي 15 عاماً تحولت أجسام الأميركيين ليصبحوا أكثر وزناً وأقل طولاً على ما تظهر بيانات صحية فدرالية لا توفر تفسيراً لهذا الميل.

وتواجه الولايات المتحدة منذ سنوات عدة آفة البدانة لذا من غير المفاجئ تسجيل زيادة في الوزن، وكتلة الجسم لدى البالغين بين العامين 1999 و2016 على ما تظهر الأرقام الأخيرة.

وكشف المركز الوطني لإحصاءات الصحة في تقريره عن تسجيل زيادة كبيرة في الوزن لدى الرجال والنساء على حد سواء، ويستند التقرير على فحوصات خضع لها أكثر من 47 ألف شخص فوق سن 20 في الولايات المتحدة.

وتظهر هذه البيانات أن وزن الأميركي المتوسط بلغ 89,8 كيلوغرام في 2015-2016 في مقابل 77 كيلوغراماً للأميركيات، كان هذا الوزن 86 و74 على التوالي في العام 1999-2000.

وخلال الفترة نفسها، زاد خصر الرجال من 99 سنتمتراً إلى 102، فيما زاد عرض خصر النساء 5 سنتمترات ليصل إلى 98 سنتمتراً.

في المقابل انخفض طول الأميركيين بضعة ميليمترات، وكان طول الأميركي الوسطي يصل إلى 175,4 سنتمتر في 2015-2016 في مقابل 175,6 في 1999-2000، وتراجع طول النساء الأميركيات من 162,1 إلى 161,7 سنتمتر.

وفيما يخص معدل كتلة الجسم، فقد انتقل عند الرجال من 27,8 في 1999 إلى 29,1 في 2016، أما في صفوف النساء فقد انتقل من 27,8 إلى 28,2.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، أن الشخص البالغ الذي يتجاوز معدل كتلة جسمه 25 يكون وزنه زائداً، في حين أنه يكون مصاباً بالبدانة إذا ما تجاوز المعدل 30 أي اعتباراً من 87 كيلوغراماً لشخص طوله 170 سنتمتراً.