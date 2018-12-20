2018 يقتل ضعف عدد العام السابق من الصحافيين

الشارقة 24 – رويترز:

ذكر تقرير للجنة حماية الصحافيين بأن عدد الصحافيين الذين قُتلوا عمداً في أنحاء العالم بسبب عملهم ارتفع للمثلين تقريباً في 2018، ليبلغ ما لا يقل عن 34 صحافياً، مما يعكس زيادة في الهجمات المتعمدة على الصحافيين في أفغانستان.

وأوضح تقرير اللجنة، وهي مؤسسة أميركية غير هادفة للربح تروج لحرية الصحافة، أن هذا العدد قفز من 18 صحافياً لقوا حتفهم في 2017.

وتأتي الزيادة الكبيرة هذا العام بعد مقتل 10 صحافيين في أفغانستان وكذلك 4 في هجوم على صحيفة كابيتال جازيت في ماريلاند الأميركية.

وأوضحت لجنة حماية الصحافيين، أن نحو 53 صحافياً قُتلوا جراء عملهم في أنحاء العالم منذ الأول من يناير حتى 14 ديسمبر، بمن في ذلك من لقوا حتفهم عرضاً أثناء تغطيهم معارك، أو القيام بمهام خطيرة أخرى، بزيادة 13% من 47 صحافياً قُتلوا في 2017.

وأشارت اللجنة إلى عدم كفاية المعايير الدولية الخاصة بحقوق الصحافيين كسبب آخر لزيادة عدد القتلى، وذكر التقرير أن 62% من الصحافيين القتلى كانوا يغطون قضايا سياسية.

وكانت لجنة حماية الصحافيين ذكرت الأسبوع الماضي بأنّ عدداً شبه قياسي من الصحافيين حول العالم يقبعون في السجون هذا العام بسبب عملهم، ومنهم صحفيان من رويترز في ميانمار.

ومنحت مجلة تايم خاشقجي والصحافيين في كابيتال جازيت ومراسلي رويترز المسجونين وا لون، وكياو سوي لقب "شخصية العام" الأسبوع الماضي.