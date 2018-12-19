قفزات التنين المذهلة في ماراثون 40 عاماً بأرقام وشواهد

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

بعد أربعة عقود على إطلاق القائد الصيني دينغ سياو بينغ لسياسة "الإصلاح والانفتاح"، تحوّلت الصين إلى قوّة هائلة، لا تسبقها سوى الولايات المتحدة، حسب تقرير رصد مجموعة من الأرقام لهذا التحوّل.

إذ تضاعف الاقتصاد الصيني إلى 42 مرةً بين عامي 1980و2017، لتزيد قيمته من 305 مليارات دولار أميركي إلى 12,7 تريليون دولار،

وبلغ عدد أصحاب مليارات الدولارات في الصين 620 شخصاً، وهم الأكثر في العالم، وفق صحيفة "هورون ريبورت" الصادرة من شنغهاي، فمؤسس شركة "علي بابا" جاك ما، يتصدّر اللائحة مع ثروة تزيد عن 39 مليار دولار.

وتحتلّ الصين المرتبة الأولى كأكبر مصدّر في العالم، إذ صدّرت الصين ما يساوي 2,49 تريليون دولار من البضائع والخدمات في عام 2017، أكثر بكثير من الولايات المتحدة التي احتلت المرتبة الثانية. وفي عام 1980، بلغت قيمة الصادرات الصينية 21 مليار دولار أميركي.

وازداد معدّل نسبة نمو الاقتصاد الصيني إلى 10,2 بين عامي 1980 و2016، إذ بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية الصينية 168 مليار دولار في عام 2017، فيما كانت تقريباً منعدمة عام 1980، وقد حققت 216 مليون دولار في عام 2016.

وتضاعفت قيمة الاستهلاك المنزلي في الصين لتصل إلى 90 مرةً بين عامي 1980 و2016، لترتفع من 49 مليار دولار إلى 4,4 تريليون دولار، وبلغت نسبة الثروة القومية 13,9 لعام 2015، التي يمسك بها أصحاب الثروة الذين يشكلون 1% من عدد السكان، إذ ارتفعت من 6,4% لعام 1980 مع تزايد التفاوت الطبقي في البلاد.

وفي الوقت الحالي، يملك الأكثر فقراً في البلاد نسبة 14,8% فقط من ثروتها القومية مقارنةً بـ 26,7% لعام 1980، كما تضاعفت نسبة انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون 5 مرات بين 1980 و2014، فنمو البلاد لا يأتي بدون تكلفةٍ بيئية.

وبلغ عدد سكان الصين 1,39 مليار نسمة في 2017، وكان العدد 963 مليوناً عام 1978، ما يجعل الصين أكبر بلد من حيث عدد السكان، حيث فرضت الصين عام 1979 سياسة الطفل الواحد في مسعى منها للتخفيف من نمو سكانها، وتخلت عنها عام 2015 بسبب الزيادة في عدد المسنين على حساب صغار السن.

ويصل معدل الحياة المتوقع لعام 2016 في الصين 76سنةً، مقابل 66 عاماً في 1979، كما تقلصت نسبة الأميين من 22% عام 1982، إلى 4% لعام 2010.