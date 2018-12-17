3600 قتيل بالنزاع بين مربي الماشية والمزارعين في نيجيريا

الشارقة 24 – أ ف ب:

قُتل أكثر من 3600 شخص، في مواجهات بين مزارعين ومربي ماشية في نيجيريا منذ 2016.

واتهمت منظمة العفو الدولية، يوم الإثنين، الحكومة بأنها لم تعاقب مرتكبي أعمال العنف هذه.

وفي تقرير عنوانه "حصيلة القتلى: ثلاث سنوات من المواجهات الدامية بين المزارعين ومربي الماشية"، أوردت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان، أن 2000 شخص قتلوا هذه السنة فقط، وأن آلافاً آخرين اضطروا إلى مغادرة منازلهم.

وأكدت منظمة العفو في بيان، أن عجز القوات النيجيرية عن التحقيق في المواجهات وإحالة من قاموا بها على القضاء، قد غزى التصعيد الدامي للنزاع بين المزارعين ومربي الماشية الذي أسفر عن 3641 قتيلاً في السنوات الثلاث الأخيرة.

وذكرت أن الهجمات تكررت خصوصاً، في ولايات أداماوا وبينو وكادونا وتارابا وبلاتو التي تشكل الحزام الخصب والمركزي لنيجيريا.

واتهمت منظمة العفو أيضاً، قوات الأمن النيجيرية بأنها لم تتخذ التدابير الكافية لإنهاء المجازر وعمليات حرق القرى.

وأكد التقرير، أن قوات الأمن غالباً ما تتمركز على مقربة من الهجمات التي يمكن أن تستمر أحياناً بضعة أيام، لكنها تتحرك ببطء شديد.