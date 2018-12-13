251 صحافياً يقبعون في السجون وتركيا الجاني الأكبر

الشارقة 24 – رويترز:

أظهر تقرير صدر يوم الخميس، أن عدد الصحافيين القابعين خلف القضبان، بسبب عملهم في شتى أرجاء العالم، يقترب من رقم قياسي مرتفع.

وأعلنت لجنة حماية الصحافيين، في إحصاء سنوي، أن هناك 251 صحافياً داخل السجون بسبب أدائهم لعملهم، وذلك حتى الأول من ديسمبر الجاري، وأنه للعام الثالث على التوالي، يقبع أكثر من نصفهم في السجون في تركيا والصين، حيث تتهم السلطات هناك صحافيين بالقيام بأنشطة مناهضة للحكومة.

وأوضحت كاتبة التقرير إيلانا بيسير في مقابلة "يبدو الأمر الآن أشبه بتوجه، يبدو وكأنه أصبح أمراً عادياً".

وبحسب لجنة حماية الصحافيين، وهي مؤسسة لا تهدف للربح، مقرها الولايات المتحدة وتروج لحرية الصحافة، فإن عدد الصحافيين السجناء بتهم نشر "أخبار كاذبة"، ارتفع إلى 28، بعد أن كان 21 في العام الماضي، وتسعة في عام 2016.

وانتقد التقرير الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على وصفه التغطية الإعلامية السلبية مراراً، بأنها "أخبار كاذبة"، وهي جملة يستخدمها أيضاً، قادة في دول مثل الفلبين وتركيا لوصف منتقديهم.

ونشر التقرير، في نفس الأسبوع، الذي شهد منح مجلة تايم عدة صحافيين، لقب "شخصية العام".

وأكدت لجنة حماية الصحافيين، أن تركيا ما زالت الجاني الأكبر بحق الصحافيين، إذ يقبع 68 صحافياً على الأقل في السجون، باتهامات مناهضة الدولة.

وأشارت اللجنة، إلى أن العدد الإجمالي للصحافيين السجناء، يقل بنسبة 8% عن الزيادة القياسية المسجلة في العام الماضي، التي بلغت 272 صحافياً.

ولا يتضمن العدد الكلي، الصحافيين المفقودين، أو الذين تحتجزهم أطراف غير تابعة للدولة.

وأوضحت اللجنة، أن هناك عشرات الصحافيين المفقودين أو المخطوفين، بينهم عدد يحتجزهم الحوثيون في اليمن.