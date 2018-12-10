15.7 % نسبة تراجع التضخم السنوي بمصر في نوفمبر

الشارقة 24 – رويترز:

‬ذكر الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الإثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 15.7% على أساس سنوي في نوفمبر من 17.7% في أكتوبر الماضي.

وعلى أساس شهري، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.8% في نوفمبر، مقابل تضخم بلغت نسبته 2.6 في أكتوبر.

وأوضحت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري فاروس، بأن الهبوط بهذا الشكل يعتبر إيجابي، وبالتالي سيقود من جديد لمستهدف البنك المركزي للتضخم ما بين 10-16% بنهاية هذا العام".

وأكدت ألين سانديب رئيس البحوث في نعيم للوساطة بالأوراق المالية أن النتائج أفضل كثيراً من المتوقع، ويشعر صناع السياسات بارتياح كبير لأن معدل التضخم في المدن عاد إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي.‭ ‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬

وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع وزارة الداخلية المصرية لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

وفي الوقت الذي تُظهر فيه البيانات الحكومية تراجعاً في مستويات التضخم على أساس سنوي خلال نوفمبر وانكماشاً في الأسعار على أساس شهري، تبقى العائلات ذات الدخل المحدود عاجزة على توفير مصروفات البيت الضرورية بسبب ارتفاع أسعار كل شيء.

وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.