الصحف الورقية تنحصر أمام سطوة الإنترنت عند الأميركيين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أفاد تقرير نشرته الإثنين المؤسسة المستقلة "بيو ريسرتش سنتر" أن الصحف المطبوعة لم تعد مصدر الأخبار سوى لـ 7% من الأميركيين، بينما كانت هذه النسبة 11% قبل سنتين.

وتأتي الأخبار المطبوعة في آخر اللائحة بعد وسائل التواصل الاجتماعي "10%" والإذاعات "14 %" والمواقع الإخبارية والتطبيقات على الإنترنت "24%" والتلفزيونات "44%".

ولم يُعلن سوى 16% أنهم يقرؤون صحيفة مكتوبة "في أكثر الأحيان"، مقابل 27% قبل 5 سنوات، وهناك 59% من الذين شملهم الاستطلاع "لا يقرؤون الصحيفة أبداً".

والفارق كبير في العمر بين الذين يفضلون قراءة الأخبار بدلاً من الاستماع إليها عبر "الإذاعات" أو مشاهدتها من خلال "التلفزيون"، من الذين فوق الـ 50 من العمر أو أقل.

وتبين أن 32 % من الذين تفوق أعمارهم الـ 50 يفضلون الصحيفة، في حين أن هذه النسبة تنخفض إلى 8% لدى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً.

وجرى الاستطلاع بين 30 يوليو و12 أغسطس الماضيين وشمل 4581 شخصاً.