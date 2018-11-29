نساء أميركا يعانين من معادلة الأجور العرجاء في سوق العمل الرجالي

الشارقة 24 - رويترز:

أظهر تقرير جديد أن النساء في الولايات المتحدة حصلن على نصف دخل الرجال تقريباً على مدى 15 عاماً، محتسباً فترات الانقطاع عن العمل للاعتناء بالأسرة أو الأطفال، مشيراً أن فجوة الأجور بين الجنسين أكبر بكثير مما كان مفترضاً.

وفي تقرير صدر الأربعاء بناء على دراسة أجريت خلال الفترة من عام 2001 حتى عام 2015، أفاد معهد أبحاث سياسات المرأة ومقره واشنطن، بأنّ دخل النساء يقل عما يجنيه الرجال بنسبة 51% شاملاً الوقت الذي يقضينه دون دخل.

وأشارت هايدي هارتمان، رئيسة المعهد، والتي شاركت في إعداد التقرير، في بيان إلى أن كتابات كثيرة تناولت النقاش بشأن ما إذا كان القياس الشائع الاستشهاد به للفجوة بين الأجور، وهو أن المرأة تجني 80 سنتاً مقابل كل دولار يجنيه الرجل، فيه مبالغة بسبب الاختلافات المهنية، أو ما يعرف بخيارات المرأة، لكن تحليلنا يجد أننا قللنا حقا من حجم عدم المساواة في الأجر في سوق العمل.

وخلص تقرير الدراسة الذي نشر تحت عنوان "سوق العمل ما زال للرجال" إلى أن احتمال اضطرار المرأة لعدم العمل مدة عام على الأقل يزيد بمقدار المثلين تقريبا مقارنة بالرجل، وأنها تدفع ثمن ذلك غاليا.

وأظهرت هذه الدراسة أن متوسط دخل النساء اللاتي تركن قوة العمل لمدة عام يقل بنسبة 39% عن دخل الرجال في السنوات التي عملن فيها.

وأوضح تقرير الدراسة، أنّه يمكن تقليل حدة الفجوة من خلال تنويع الوظائف التي يمكن للنساء القيام بها، وتشجيع الرجال على تخصيص وقت أكبر دون دخل للاعتناء بالأسرة، ووضع معايير أكثر صرامة للمساواة في الأجر بين الجنسين.