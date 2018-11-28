موسيقى باخ تريح النفس وتبعث على النعاس

الشارقة 24 - د ب أ:

أجرت جامعتان إنجليزيتان استطلاعاً إلكترونياً صدر مؤخراً، ووجدتا أن الأشخاص الذين يستخدمون الموسيقى كوسيلة للنوم هم الأكثر احتمالاً للاستماع لأعمال يوهان سباستيان باخ قبل النوم.

شارك ما مجموعه 651 شخصاً في الاستطلاع الذي أجرته كلية جولدسميث بجامعة لندن وجامعة شيفيلد، وجرى الاستعانة بهم عالمياً من خلال منصات التواصل الاجتماعية الإلكترونية مثل "تويتر" و"فيسبوك" والبريد الإلكتروني إلى المؤسسات الدولية، واللقاء المباشر مع القائمين على التحليل الاستطلاعي، الذي نشر في دورية "بلوس ون" العلمية.

وأفاد 62 % من المستطلعة آراؤهم بأنهم يستخدمون الموسيقى لمساعدتهم على النوم، حيث تحدثوا عن 14 نوعاً من الموسيقى يضم 545 فناناً، وكانت الموسيقى الكلاسيكية الأكثر شيوعاً في إحداث النوم، حيث بلغت نسبتها 31,96%، ويليها الروك بنسبة 82 ,10% والبوب بنسبة 7,47%، أما الميتال فكان بين الأقل شعبية حيث بلغت نسبته 3,35%.

وتربع باخ على العرش في هذا الاستطلاع حيث ذكره 15 شخصاً يليه إد شيران وفولفجانج أماديوس موتسارت وكلاهما حصلا على 13 صوتاً، وبريان إنو حصل على 10 أصوات، ثم فريق كولدبلاي وفريدريك شوبين الذي حصل كل منهما على 9 أصوات.

وكتب المؤلفون: "كان استخدام الموسيقى كوسيلة تشتيت فكرة بارزة، فيما كان التشتيت يستهدف الأفكار "خصوصاً الأفكار السلبية"، وهو تعليق متكرر،" وأشاروا إلى أن "الموسيقى تقدم خياراً للكثيرين الذين يحتاجون للمساعدة من الأرق، بتكلفة قليلة وبدون آثار جانبية محددة".

ولم تكن مسألة شعبية الموسيقى كمساعد للنوم مفاجئة لهانز جونتر فيس، مدير مركز النوم في مستشفى بالاتينات في منتجع كلينجنمونستر بألمانيا، وعضو مجلس إدارة جمعية النوم الألمانية "دي جي إس إم" حيث أكد أن كل ما يريحنا يساعدنا على النوم، مضيفاً أن الموسيقى هي إحدى الوسائل الكثيرة.