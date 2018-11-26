%24.2 نسبة انخفاض حوادث الطرق في مصر خلال 2018

الشارقة 24 – رويترز:

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في تقرير أصدره يوم الإثنين، أن عدد حوادث السيارات على الطرق في النصف الأول من 2018 بلغ 4426 حادثاً، مقابل 5836 حادثاً في نفس الفترة العام الماضي بنسبة انخفاض قدرها 24.2%.

ويرجع سبب حوادث المرور في مصر لقلة الالتزام بقواعد القيادة، وسوء حالة بعض الطرق، وقلة الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارات.

وأفاد الجهاز المركزي، في بيان صحافي ضم أهم مؤشرات تقريره، أن عدد الوفيات جراء حوادث النصف الأول من العام الجاري بلغ 1560 شخصاً مقابل 1929 في الفترة المقابلة العام الماضي بانخفاض قدره 19.1%، كما انخفض عدد المصابين إلى 5936 شخصاً مقابل 7217 بنسبة 17.7%، وذكر التقرير أن حوادث النصف الأول من 2018 أسفرت عن تلف 7037 مركبة.

وأوضح التقرير بأن السبب الرئيسي لحوادث الطرق في النصف الأول لعام 2018 هو العنصر البشري بنسبة 75.7% يليه العنصر الميكانيكي، ثم الحالة الفنية للمركبات بنسبة 17.1%، وأضاف أن العنصر البيئي، أو حالة الطرق كانت أقل أسباب الحوادث بنسبة 2.9%.

وفيما يتعلق بمعدل الحوادث والخسائر البشرية اليومي، أكد التقرير على أن معدل الحوادث انخفض إلى 24.6 حادث يومياً في النصف الأول عام 2018 مقابل 32.4 حادث يومياً في نفس الفترة من عام 2017.

وأضاف أن معدل الوفيات انخفض إلى 8.7 متوفى لكل يوم مقابل 10.7 متوفى في نفس الفترة من عام 2017، ومعدل المصابين إلى 33 مصاباً لكل يوم، مقابل 40.1 مصاب في نفس الفترة من عام 2017.

في المقابل، ذكر التقرير أن حوادث السكك الحديدية ارتفعت في النصف الأول لعام 2018 لتصل إلى 1082 حادثاً مقابل 793 حادثاً في نفس الفترة عام 2017 بنسبة قدرها 36%.

وأضاف أن 81.2% من هذه الحوادث تمثلت في اصطدام مركبات ببوابات منافذ العبور على السكك الحديدية "المزلقانات"، وبلغ عدد هذه الحوادث 879 حادثاً.

ولم يشر التقرير إلى عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السكك الحديدية.

وفي فبراير شباط الماضي، أشارت السلطات إلى أن 12 شخصاً لقوا حتفهم وأصيب 39 آخرون جراء تصادم قطار ركاب بقطار بضائع في محافظة البحيرة بشمال البلاد.

وفي أغسطس آب العام الماضي، قُتل 44 شخصاً، وأصيب أكثر من 200 في تصادم قطاري ركاب بمحافظة الإسكندرية الساحلية.