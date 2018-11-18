استشهاد 31 فلسطينياً واعتقال 448 في أكتوبر الماضي

الشارقة 24 – واس:

أعلنت دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن، يوم السبت، أن أنشطة الاحتلال الإسرائيلي، خلال الشهر الماضي، تسببت باستشهاد 31 فلسطينياً، واعتقال 448، بينهم العديد من النساء والأطفال دون سن الثامنة عشرة .

وأوضح تقرير رسمي نشرته الدائرة، أن قوات الاحتلال اقتحمت 574 تجمعاً سكنياً للفلسطينيين، خلال الشهر الماضي، إضافة إلى مواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها ضد المقدسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسياساتها الاستيطانية والتهويدية والعنصرية ضد الفلسطينيين.

وبين التقرير، إقرار سلطات الاحتلال، عدداً من المشاريع الاستيطانية، التي تهدف إلى تكثيف الاستيطان، وترسيخ الوجود اليهودي، في عدد من المدن وفي طليعتها القدس، عبر الشروع ببناء 20 ألف وحدة استيطانية شرق القدس، وبناء 31 وحدة استيطانية في الحي الاستيطاني وسط الخليل، وبناء 14864 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات "غوش عتصيون" الواقعة بين بيت لحم والخليل.