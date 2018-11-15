مكابح الطوارئ الآلية تحمي الأرواح والسيارات بنسب كبيرة

الشارقة 24 - د ب أ:

أظهرت سيارات شركة "جنرال موتورز" الأميركية تقدماً واضحاً في أنظمة التحذير من التصادم الأمامي، وعمل المكابح الآلية في حالة الطوارئ، حسب التقرير الصادر عن "معهد التأمين للسلامة المرورية" الأميركي.

ومن خلال ذلك، تبين أن احتمالات حدوث تصادم بين مقدمة السيارة المزودة بنظام للتحذير من التصادم الأمامي ومؤخرة سيارة أمامها، تقل بنسبة 17%، عن السيارة غير المزودة بهذه النظام، كما أن احتمالات حدوث التصادم تؤدي إلى إصابة السائق أو الركاب يقل بنسبة 30%، في نفس الحالات.

وتراجعت احتمالات حدوث تصادم بين مقدمة السيارة المزودة بنظام للتحذير ومكبح آلي، ومؤخرة سيارة أمامها بنسبة 34%، في حين تراجعت احتمالات حدوث تصادم يؤدي إلى إصابات بنسبة 64%، في نفس الحالات.

ونقل موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات عن تقرير المعهد توضيحاً أن هذه النتائج تماثل نتائج دراسات سابقة لسيارات من شركات "هوندا" و"فيات كرايسلر" و"مرسيدس بنز" و"سوبارو" و"فولفو"، والسيارات المزودة بأنظمة مماثلة.

وبحسب متوسط نتائج التقارير السابقة، فإن تزويد السيارة بنظام للتحذير من التصادم الأمامي، يقلل احتمالات التصادم بنسبة 27%، في حين تقل احتمالات حدوث تصادم يؤدي إلى إصابات بنسبة 20%، وترتفع النسب عند تزويد السيارة بنظام للتحذير مع نظام مكابح آلية إلى 50%، و56% على الترتيب.

من ناحيتها ذكرت "جيسكا سيشينو" رئيسة قسم الأبحاث في المعهد، ومعدة هذه الدراسات، أن الأدلة على أن أنظمة منع التصادم الأمامي مفيدة في تزايد مستمر، وتؤدى بصورة أفضل عندما لا يكون الاعتماد فقط على رد فعل السائق.