قتيلان و10 مفقودين بغرق مركب مهاجرين قبالة تركيا

الشارقة 24 – أ ف ب:

قضى مهاجران وفُقد عشرة آخرون، الإثنين، بعدما غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل تركيا الغربية، بحسب ما أفاد خفر السواحل التركي، الذي أعلن أنه أنقذ راكباً واحداً.

وسبح مهاجران إلى البر في منطقة قريبة من مدينة ديكيلي في محافظة أزمير، وأبلغا بغرق المركب، وفقدان عشرة أشخاص، كانوا على متنه، وفق ما ذكر خفر السواحل في بيان.

وتم إنقاذ أحد المهاجرين، لكن عثر على بالغ وطفل ميتين غرقاً، حسب بيانٍ ثانٍ.

وحسب معلومات جمعتها السلطات، كان 15 شخصاً في الواقع على متن المركب، بينهم 14 أفغانياً وإيراني، وما زالت عمليات البحث مستمرة للعثور على عشرة أشخاص، بينهم طفلان.