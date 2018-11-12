10 مليارات دولار مبيعات علي بابا في أول ساعة من يوم العُزاب

الشارقة 24 – رويترز:

أتمت مجموعة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، تسوية مبيعات قيمتها 69 مليار يوان، أو ما يعادل "9.92 مليار دولار" في الساعة الأولى من يوم العُزاب السنوي الأحد، بزيادة نحو 21 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، حين بلغت مبيعات أول ساعة 57 مليار يوان.

ويوم العُزاب أكبر مناسبة للتجارة الإلكترونية على مستوى العالم، وفي العام الماضي تجاوزت مبيعاته 24 مليار دولار، وتشارك فيه هذا العام نحو 180 ألف علامة تجارية.

وجرت العادة أن تدشن مجموعة علي بابا الحدث السنوي بحفل ضخم، شاركت فيه هذا العام المغنية الأميركية ماريا كاري، وفنانة يابانية تقلد بيونسيه، وعرض لسيرك دو سوليه.

ومن المتوقع أن يكون هذا آخر يوم عُزاب للشركة، تحت رئاسة مؤسسها ورئيس مجلس الإدارة جاك ما.

وفي حين تنمو المبيعات باطراد، فإن سهم المجموعة انخفض 16 بالمئة العام الجاري، وسط حالة من الضبابية الاقتصادية نتيجة الخلافات التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة.