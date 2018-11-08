تراجع كبير في أعداد الحشرات الطائرة بألمانيا

الشارقة 24 - د ب أ:

أصدرت هيئتان بيئيتان في ألمانيا، أرقاماً تفصيلية، يوم الأربعاء، عن تراجع أعداد الحشرات في البلاد.

وأشارت الهيئتان، إلى اتجاه مستمر في هبوط تلك الأعداد، خلال السنوات القليلة الماضية.

وتوضح الاختبارات، في عدد من المناطق الألمانية، إلى انخفاضات هائلة في أعداد الحشرات، لاسيما النحل البري والنمل والدبابير والذباب والخنافس والفراشات على وجه الخصوص، وفقاً للوكالة الاتحادية لحماية الطبيعة وجمعية الحشرات.

وانخفض إجمالي عدد الحشرات الطائرة، بأكثر من 75%، على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وقدمت بيانات جديدة، من مناطق الحفاظ على الطبيعة، صورة أكثر تفصيلاً، فعلى سبيل المثال، هناك تناقص في أعداد النحل البري من جميع الأنواع بنسبة 52%، بينما تبين أن 96% من أنواع ذباب القمامة، التي تعيش بالقرب من البحيرات أو الأنهار، آخذة في الانخفاض.

وأوضحت بياتا جيسيل رئيسة الوكالة الاتحادية لحماية الطبيعة، أنه إذا لم تعد الحشرات تجد المأوى، حتى في المناطق المحمية، فهناك حاجة لتغيير عاجل في الاتجاه، بالسياسة الزراعية.

ويشتبه في أن الزراعة المكثفة، ذات الاستخدام الكبير للمبيدات الحشرية، هي العامل الرئيس الذي يؤدي إلى الاختفاء الجماعي للحشرات.