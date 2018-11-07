البكتيريا تقاوم المضادات وتفتك بعشرات آلاف الأوروبيين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أدت بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية إلى وفاة أكثر من 33 ألف شخص في الاتحاد الأوروبي العام 2015، بحسب بحث جديد نشرت نتائجه هذا الأسبوع وحذر معدوه من أن هذه الجراثيم المقاومة للعلاجات تقوض جهود الرعاية الصحية المعاصرة.

وحسب تقرير نشرته مجلة "ذي لانست إنفكتشوس ديزيزس"، حلل فريق أطباء من الاتحاد الأوروبي بيانات تتعلق بأكثر من 12 تركيبة لبكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية في أنحاء أوروبا، كما أعدوا نموذجاً يوضح معدلات الإصابة والوفاة جراء 5 أنواع من الجراثيم المقاومة للعلاجات.

وخلص الباحثون إلى أن أكثر من 670 ألف شخص أصيبوا في 2015 جراء هذه الأنواع الـ 5 من الجراثيم، ما أسفر عن وفاة 33 ألفاً و100 شخص.

وأفاد الباحثون أن ما يقرب من ثلثي هذه الإصابات سجلت في المستشفيات، مؤكدين "ضرورة أخذ مقاومة المضادات الحيوية بالحسبان بشكل طارئ كمعلومة صحية حيوية للمرضى مع الحاجة لتطوير علاجات بديلة للمرضى المصابين بأمراض أخرى، والذين يواجهون تهديداً جراء تراجع قدراتهم المناعية أو تقدمهم في السن".

ولفت معدو البحث إلى أن حجم هذه الوفيات في الاتحاد الأوروبي "مشابه للعبء التراكمي المتأتي من الإنفلونزا والسل وفيروس +اتش اي في+" خلال الفترة الزمنية عينها.

وقد سجلت غالبية الوفيات لدى الأطفال دون سن 12 شهراً والأشخاص فوق سن 65 عاماً.

وأكثرية الحالات سجلت في إيطاليا واليونان، كما استحوذت إيطاليا وحدها على أكثر من ثلث الوفيات الناجمة عن هذه البكتيريا في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة التي شملها البحث.

وفي ظل الازدياد العالمي في استهلاك المضادات الحيوية، دق الأطباء مراراً ناقوس الخطر إزاء مخاطر البكتيريا المقاومة للعلاجات.

فقد حذر فريق علمي في أستراليا في سبتمبر من انتشار بكتيريا مقاومة لكل أنواع العلاجات.