165 طناً من "الملفوف المخلل" تنتظر الفقراء بكوريا الجنوبية

الشارقة 24 – رويترز:

اجتمع أكثر من ألفي شخص في سول، لإعداد وليمة هائلة من أطباق الملفوف المخلل التقليدية، المعروفة بالكيمتشي، والتي بلغ وزنها 40 طناً خلال مهرجان خيري أقيم في العاصمة الكورية الجنوبية، لتقديمها لفقراء المدينة.

وتجمع المشاركون في طهي أطباق الكيمتشي، حول عشرات المناضد الطويلة، في ميدان مجلس بلدية المدينة، لصنع طبق ضخم في محاولة لدخول موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية، وأعربوا عن سعادتهم بإسهامهم في مساعدة المحتاجين.

ويتألف طبق الكيميتشي التقليدي من الملفوف المخلل، ومعجون التوابل والثوم والزنجبيل، وصلصة السمك، وهو طبق جانبي لا تخلو منه أي مائدة في كوريا الجنوبية.

وأكد منظمون أن ثلاثة آلاف شخص سيشاركون في الحدث الذي يقام الأحد، والذي يهدف إلى صنع أطباق من الكيميتشي يبلغ وزنها الإجمالي 165 طناً على مدى ثلاثة أيام، لتوزيعها على الفقراء.

ووفقاً للمعهد الدولي للكيمتشي، يبلغ استهلاك الفرد الواحد من الكيمتشي في كوريا الجنوبية 36 كيلوجراماً سنوياً.