أسهم خضراء تنعش أرباح "فيس بوك" في ربعها الـ 3 من العام

الشارقة 24 - رويترز:

أظهرت نتائج أعمال "فيس بوك"، الثلاثاء، أرباحاً تفوق التوقعات في الربع الـ 3 من العام، لكن نتائجها جاءت دون التقديرات، فيما يتعلق بعدد المستخدمين النشطين شهرياً والإيرادات، التي سجلت أبطأ وتيرة نمو خلال 6 سنوات، في الوقت الذي تحاول فيه شبكة التواصل الاجتماعي التعافي من فضائح تتعلق بالخصوصية والمحتوى.

وبلغت الأرباح الفصلية للشركة 5.14 مليار دولار، أو ما يعادل 1.76 دولار للسهم، بزيادة 9% على أساس سنوي، وبما يفوق متوسط التوقعات البالغ 1.48 دولار للسهم.

وجاءت إيرادات فيسبوك متماشية مع التوقعات، عند الأخذ في الاعتبار ما تصفها الشركة بأنها أسعار صرف غير مواتية.

وبلغ إجمالي إيرادات الربع الـ 3، ما يقدر بـ 13.73 مليار دولار، بزيادة 33% من الفترة ذاتها خلال العام الماضي، لتأتي دون متوسط تقديرات المحللين في بيانات "رفينيتيف"، البالغ 13.78 مليار دولار.

وارتفع عدد مستخدمي تطبيق "فيس بوك" الرئيسي النشطين شهرياً ويومياً على أساس سنوي بنسبة 10%، إلى 2.27 مليار و9%، إلى 1.49 مليار على الترتيب، حيث كانت التقديرات تشير إلى 2.292 مليار، و1.508 مليار، وفقاً لمتوسط التقديرات في بيانات "رفينيتيف".

وزاد إجمالي النفقات في الربع الـ 3، بما يقدر إلى 7.95 مليار دولار، بارتفاع 53% على أساس سنوي.