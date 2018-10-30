ميزان البطالة يهبط مع رجوح كفة توفر الوظائف باليابان

الشارقة 24 – د. ب. أ:

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء أن معدل البطالة في اليابان انخفض خلال شهر سبتمبر إلى 2,3% من نسبة 2,4% سُجلت بشهر أغسطس، في تراجع للشهر الثاني على التوالي.

وارتفع عدد العاملين في سبتمبر بنسبة 1,8% على أساس سنوي إلى 67,15 مليون، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.

ومع ذلك، فإن معدل البطالة المنخفض نسبياً، لا يمثل القصة الكاملة في اليابان.

ويجادل المنتقدون بأن حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي فشلت في التعامل مع أشكال العمل غير المستقرة خاصةً بين النساء والشباب، والتي لا تزال إحدى أكثر القضايا الملحة في ثالث أكبر اقتصاد بالعالم.

وأوضحت الوزارة بأن نسبة العاملين المؤقتين، وغير المتفرغين ظلت عند حوالي 38 % من إجمالي القوة العاملة في سبتمبر.

في غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، بأن معدل توفر الوظائف، والذي يتم قياسه كنسبة الوظائف المقدمة لكل باحث عن عمل، ارتفع إلى 1,64 وظيفة في سبتمبر من1,63 وظيفة في الشهر السابق.